WRC, Rallye d'Estonie : Loubet 6e au général

Après la mise en jambe d'hier, le rallye d'Estonie entrait dans le vif du sujet ce vendredi, avec la première des sept spéciales, et plus précisément la plus longue du rallye, à savoir Peipsiääre et ses 24,3 km. Malgré les cinq minutes de pénalité écopées la veille, Ott Tänak (Ford) démarrage sur les chapeaux de roues en réalisant le meilleur temps (13’16’’1), devant Neuville (Hyundai) à 5’’ et Rovanperä (Toyota) à 9’’1. En revanche, Loubet était en retrait, se classant 8e à 16’’8. Le scénario s'est répété dans l'ES 3 Mustvee (17,09 km), avec le même trio de tête, tandis que Loubet pointait à 10’’8 de son coéquipier qui signait son troisième meilleur temps consécutif. En milieu de matinée, l'ES4 Raanitsa (21,4 km) était une réplique exacte des deux premières spéciales, avec Tänak (10’15’’00) qui s'imposait une fois de plus devant Neuville et... Rovanperä. Quant à Loubet, il était 7e à 7’’9, devant gérer une voiture légèrement endommagée lors de la première spéciale du jour.Pour le retour dans Peipsiääre sur un tracé un peu humide, Kalle Rovanperä signait son premier meilleur temps (13’18’’7) du rallye, devant Lappi à 2’’1 et Evans à 2’’4. Pilouis Loubet se contentait de la 7e position à 10’’. Une septième place qu'il a également occupée dans la pluvieuse ES6 Mustvee, où il naviguait à 13 secondes de Rovanperä qui dominait Tänak.L'avant-dernier tronçon chronométré du jour, Raanitsa, a vu le réveil de Loubet. Tänak décrochait son sixième meilleur temps sur les 21,4 km parcourus en 10’02’’2. La Hyundai de Lappi suivait à 2’’, tandis que Loubet était troisième à 3’’1 de l'Estonien. Pour la première fois, M-Sport plaçait ses deux Ford Puma sur le podium. Restait à passer dans Neeruti (7,6 km) pour mettre un terme à cette journée. Tänak décrochait une nouvelle fois le meilleur temps, devançant Elfyn Evans de 1''1 et Kalle Rovanperä de 1''8. Quant à Pilouis Loubet, victime d'une erreur, il signait le 7e temps à 4''3.Ce soir, Pilouis Loubet se situait à la 6e place du classement général, à 48''8 du leader Kalle Rovanperä.Demain, le rallye d'Estonie allait vivre son avant-dernière journée avec 102,7 km de chronos répartis en 9 spéciales, dont la plus longue, Kanepi, culminerait à 16,4 km.