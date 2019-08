Vols à l'étalage dans la région de l'Ile-Rousse : les trois personnes interpellées seront jugées à Bastia

Ainsi que nous l'avons révélé le 21 août dernier, les gendarmes de la Brigade Territoriale de l'Ile-Rousse et du Peloton de Surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Calvi ont interpellé le jour même sur le parking d'un magasin de la Zone artisanale de Corbara des personnes soupçonnées d'être les auteurs de vols à l'étalage dans des commerces de L'Ile-Rousse et communes voisines.

Dès les premiers vols, les commerces victimes ont posté sur les réseaux sociaux des extraits de vidéo surveillance de leur magasin pour alerter et appeler à la vigilance. Sur celles-ci, il apparaissait clairement que c'était trois personnes de sexe féminin qui sévissait.

Trois magasins ont ainsi été ciblés pour ces "clientes" peu ordinaires, soucieuses de faire leurs "emplettes" à moindre frais. Parfums, équipements multimédias, lunettes ont été leurs cibles préférées.

Le quatrième magasin leur aura été fatal. Reconnues justement par des personnes qui ont visionné les photos sur les réseaux sociaux, ces "drôles de dames" étaient interpellées sur le parking de l'établissement de la Zone Artisanale de Corbara.

Placées en garde à vue, les trois personnes issues d'une même famille ont été relâchées mais devront prochainement répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Bastia.

Cette interpellation est le fruit d'une enquête et d'une collaboration entre les gendarmes, les commerçants et la population.