Vols Corse-Continent : retour à la normale dès le 15 décembre

Tous les vols redeviennent directs et sans escale intermédiaire, aux horaires habituels de la desserte de service public.

Afin d’adapter du mieux possible l’offre à la demande, certaines capacités initialement prévues les 15, 16, 17, 24 et 31 décembre sont transférées les 19, 20, 26, 27 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier. Le lancement ainsi réalisé de 24 rotations supplémentaires et remplacement de certains vols ATR72 (70 sièges) par des Airbus A320 (180 sièges) permettra une offre accrue de 3.320 sièges sur la période concernée.

Par ailleurs, les lignes régulières d’Air Corsica à destination de Lyon et de Toulouse reprendront leur fonctionnement normal à partir de samedi 19 décembre.

Afin de permettre au plus grand nombre de passer les fêtes de fin d’année en famille, tant en Corse que sur le continent, Air Corsica pratiquera une politique tarifaire adaptée à la situation, avec un bagage de soute systématiquement inclus dans tous les prix en vigueur sur les lignes de service public.

La mise à jour du programme des 15 lignes Corse-Continent précitées est d’ores et déjà accessible sur le site internet aircorsica.com et dans tous les systèmes de réservation.

Enfin, Air Corsica rappelle avoir mis en œuvre une série de mesures destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19. Ce dispositif est régulièrement ré-évalué afin d’être adapté à la situation sanitaire en cours. Il consiste notamment en : - La distanciation physique d’au moins un mètre aux comptoirs en aérogare,

- Le séquencement de l’embarquement et du débarquement,

- Le port obligatoire d’un masque chirurgical tout au long du voyage,

- La suspension du service à bord (boissons) afin de permettre le port permanent du masque,

- L’utilisation de filtres HEPA, avec renouvellement toutes les 3mn de l’air diffusé en cabine,

- Le nettoyage renforcé des cabines des avions, avec désinfection par nébulisation. Tous les vols redeviennent directs et sans escale intermédiaire, aux horaires habituels de la desserte de service public.Afin d’adapter du mieux possible l’offre à la demande, certaines capacités initialement prévues les 15, 16, 17, 24 et 31 décembre sont transférées les 19, 20, 26, 27 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier. Le lancement ainsi réalisé de 24 rotations supplémentaires et remplacement de certains vols ATR72 (70 sièges) par des Airbus A320 (180 sièges) permettra une offre accrue de 3.320 sièges sur la période concernée.Par ailleurs, les lignes régulières d’Air Corsica à destination de Lyon et de Toulouse reprendront leur fonctionnement normal à partir de samedi 19 décembre.Afin de permettre au plus grand nombre de passer les fêtes de fin d’année en famille, tant en Corse que sur le continent, Air Corsica pratiquera une politique tarifaire adaptée à la situation, avec un bagage de soute systématiquement inclus dans tous les prix en vigueur sur les lignes de service public.La mise à jour du programme des 15 lignes Corse-Continent précitées est d’ores et déjà accessible sur le site internet aircorsica.com et dans tous les systèmes de réservation.Enfin, Air Corsica rappelle avoir mis en œuvre une série de mesures destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19. Ce dispositif est régulièrement ré-évalué afin d’être adapté à la situation sanitaire en cours. Il consiste notamment en :

, prolongation du programme mis en place depuis le 7 novembre, consistant en une réduction de la capacité moyenne de 50% sur tout le réseau, tout en conservant les critères fondamentaux du service public aérien mis en place par la Collectivité Territoriale de CorseAller et retour journée possible du lundi au vendredi depuis les 4 aéroports corses, avec amplitude horaire à destination adaptée aux rendez-vous médicaux et professionnelsDessertes d’Ajaccio et de Bastia effectuées intégralement en A320 du lundi au vendredi afin de proposer une capacité adaptée à la demande de fret urgent, notamment à caractère sanitaire. Les vols du dimanche opèrent également en Airbus A320Dessertes de Calvi et de Figari regroupées en vols multi-tronçonsService allégé en week-end : une seule rotation A/R par ligne le samedi matin et le dimancheAller et retour journée possible du lundi au vendredi depuis Ajaccio et Bastia, avec amplitude horaire à destination adaptée aux rendez-vous médicaux et professionnelsDessertes de Calvi et de Figari une fois par jour du lundi au vendredi, combinées avec Bastia et Ajaccio respectivementService allégé en week-end : un A/R le samedi matin et le dimanche soir sur Ajaccio et Bastia uniquementAller et retour journée possible du lundi au vendredi depuis Ajaccio et Bastia, avec amplitude horaire à destination adaptée aux rendez-vous médicaux et professionnels. Service allégé en week-end, limité au samedi matin et au dimanche soirDessertes de Calvi et de Figari une fois par jour du lundi au vendredi dans les deux sens, ainsi que le samedi matin au départ de Paris et le dimanche soir au retour vers Paris, combinées avec Bastia et Ajaccio respectivement, retour au programme de vols initialement prévus pour la saison automne/Hiver 2020/2021 :De/vers Marseille (59 rotations A/R par semaine)De/vers Nice (55 rotations A/R par semaine)De/vers Paris-Orly (61 rotations A/R par semaine)