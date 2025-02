Volotea ouvre une nouvelle ligne entre Bastia et Paris-Beauvais

La compagnie aérienne Volotea poursuit son expansion en Corse. Après l’annonce en janvier d’une liaison avec Rodez depuis Bastia, Ajaccio et Figari, Volotea ouvre une nouvelle route entre la Corse et la métropole. À partir du 6 juillet, deux vols hebdomadaires relieront l’aéroport de Bastia Poretta à la région parisienne, offrant aux voyageurs une alternative supplémentaire pour rejoindre la capitale.



"Avec cette nouvelle route, Volotea renforce son maillage insulaire et porte à dix le nombre de destinations desservies depuis Bastia" explique la compagnie aérienne qui a transporté 240 000 passagers en 2024 avec un taux de remplissage de 95 %, la compagnie et qui prévoit une hausse de capacité de 2 % en 2025, soit près de 260 000 sièges. "Notre présence sur les quatre aéroports corses illustre notre engagement à renforcer les liaisons insulaires et à offrir une expérience de voyage accessible et de qualité", souligne Gilles Gosselin, directeur France de Volotea.