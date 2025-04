Volley-ball : les féminines de l’ASVB Porto-Vecchio sacrées championnes de Corse

Après une longue période de silence, le volley-ball a retrouvé des couleurs à Porto-Vecchio en 2022 avec la création de l’ASVB, portée par Anh-Minh Pham. Cette première année a servi de rodage avant l’intégration du club dans la famille fédérale pour la saison 2023/2024. Déjà, à cette époque, l’ASVB comptait une quarantaine de licenciés.

Pour sa première saison à l’échelle régionale, le club de la Cité du Sel a pu poser les bases de son projet sportif, avant de lancer une nouvelle campagne dès septembre 2024. Fort désormais de 80 licenciés, avec une belle mixité entre adultes et jeunes, l’ASVB Porto-Vecchio franchissait un nouveau cap.



Très vite, la formation féminine s’est affirmée comme le fer de lance du club. L’équipe, emmenée par la capitaine Marine Veron, s’appuyait sur des joueuses expérimentées comme Hassiba Diedig, passée par la Nationale 2, mais aussi Cyriel Rannou ou encore Lucile Daugabel. À leurs côtés, des profils plus néophytes ont trouvé leur place, composant un collectif équilibré et prometteur. Un savant mélange qui a permis aux Porto-Vecchiaises de s’illustrer dans un championnat régional relevé, composé de sept formations. Avec neuf victoires en douze matchs et seulement trois défaites, elles ont su imposer leur jeu et leur régularité.

Ce beau parcours leur permet de décrocher, après seulement trois ans d’existence, un premier titre de championnes de Corse. Une performance remarquable pour ce jeune club.



Composition de l’équipe championne :

Cyriel Rannou, Hasna Hammeni, Hassiba Diedig, Heloïse Vendroux, Jessica Margoloff, Laurie Delaud, Lucile Daugabel, Marine Veron, Oriane Arricghi, Samantha N’Guyen, Vanille Gagnaire.