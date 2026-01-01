Vol de véhicules dans une concession : deux suspects interpellés à Ajaccio
La rédaction le Samedi 3 Janvier 2026 à 11:37
Dans la nuit du 29 décembre, une concession automobile a été la cible d’un vol par effraction à Ajaccio (Corse-du-Sud). Trois véhicules ainsi que seize trousseaux de clés ont été dérobés.
Grâce à la géolocalisation de l’un des véhicules volés et à l’exploitation des images de vidéosurveillance, les policiers sont parvenus à interpeller deux suspects.
Les trois véhicules ont été retrouvés. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du vol et d’éventuelles autres implications.