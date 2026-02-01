« Voir et savoir : Les cartographies de la Corse » : Un ouvrage passionnant édité par la bibliothèque patrimoniale de Bastia

Linda Piazza et Dominique Gresle ont présenté l'ouvrage mercredi soir à la bibliothèque patrimoniale de Bastia.
« Ce catalogue est le quatrième publié par notre bibliothèque patrimoniale », explique Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine. « Comme pour les précédents, nous adressons ainsi un hommage aux grands donateurs du passé, connus, méconnus, ou tout simplement oubliés. Les cartes que l'on peut examiner dans ce beau livre avaient été rassemblées par le docteur Antoine Mattei, originaire de Cagnano, esprit original, obstétricien de renom sous le second empire et le début de la IIIeme République. Pour lui il était important de maîtriser la topographie, les tracés littoraux et les distances entre les lieux ».
Linda Piazza, directrice de la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà, a confié la réalisation de l’ouvrage à Dominique Gresle. « Cette mission, à la fois patrimoniale et scientifique, a été accomplie grâce au savoir, à la rigueur scientifique et l’érudition de Dominique Gresle. Elle nous invite à un voyage illustré et livre une analyse cartographique originale de la collection d’Antoine Mattei ». Dominique Gresle est une spécialiste de la Corse orthographie historique. « J’ai déjà beaucoup travaillé, et avec beaucoup de plaisir, sur différentes collections cartographiques concernant la Corse, voire les îles de Méditerranée occidentale », explique-t-elle. « Au cours d’une thèse, j’ai travaillé et abordé différents corpus de cartographie ancienne. D'où cette orientation vers la cartographie historique ».
Dominique Gresle : " Depuis les débuts des représentations géographiques, la Corse occupe une place très importante en Méditerranée"
Que renferme ce beau livre ?
Ce beau livre correspond à une sélection de cartes et de plans issus du fonds cartographique de la collection du docteur Mattei et qui figure aussi pour certains comme des œuvres d’art. Il avait constitué une très grande collection, très éclectique, composée de manuscrits, de planches, de cartes et de plans, d'ouvrages imprimés, tous concernant l'histoire de la Corse. L'ambition d'Antoine Mattei était d'enrichir, par l'acquisition de nouvelles sources, le corpus d'éléments destinés à écrire l'histoire de la Corse.
Comment votre travail s’est-il articulé ?
Le fonds est très important et je me suis intéressée au fond cartographique, qui doit correspondre aujourd'hui à plusieurs centaines de cartes et de plans, au sein desquelles j'ai pratiqué une sélection, un choix. L'évolution de la préparation s'est faite progressivement, en fonction de ce que je trouvais dans ce fonds. Ayant eu l'habitude de travailler sur des collections très riches, voire très belles, j'ai noté que ce fonds Mattei comportait une grande quantité de documents manuscrits, rares, et qui donnait à cette collection un intérêt tout à fait particulier. On y trouve beaucoup de documents, bien sûr manuscrits, exécutés par des Génois, et surtout ensuite par des Français, à l'occasion des grandes approches du Royaume de France vers l’île.
Que peut-on retenir de ces cartes?
On peut retenir une conclusion majeure, c'est que la Corse, depuis les débuts des représentations géographiques, figure dans toutes les catégories, qu'il s'agisse de recueils d'îles, qu'il s'agisse d'atlas, qui sont des collections abouties, puis des cartes d'intérêts statistiques, sociologiques. La Corse occupe une place très importante en Méditerranée.
