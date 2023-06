Voile Estival Cup entre Corse et Sardaigne : "Casgiu Merzu" et "Cardlin" primés pour la 25e édition

L'édition 2023 de l'Estival Cup s'est tenue le week-end dernier dans l'extrême sud, sous l'égide de l'École de Voile Grand Sud Plaisance. La compétition, qui s'est déroulée en trois étapes, a réuni un total de 16 voiliers.



Le samedi matin, les équipages ont pris le départ depuis le golfe de Portivechju en direction de Bunifaziu, marquant ainsi la fin de la première étape. Après une nuit de repos dans la Cité des Falaises, les voiliers ont repris la mer pour rejoindre le port sarde de Santa Teresa di Gallura. Une halte dans le Nord de la Sardaigne qui a précédé, lundi, l’ultime manche avec le retour vers Portivechju où était jugée l’arrivée finale.



Lors de la première étape, le vent s’est fait attendre tant et si bien que l’arrivée était jugée aux Iles Cerbicales et c’était Freydyann, de l’Ajaccien Bibi qui était le premier à couper la ligne d’arrivée en temps réel. Scénario identique dimanche, lors de la deuxième étape entre Corse et Sardaigne où Freydyann l’emportait au terme des 16 miles parcourus avec un vent faible dans les parages des Lavezzi. Lundi pour le retour vers le port de la Cité du Sel, les conditions de vent étaient différents celui-ci soufflant de secteur Nord – Nord-Est avec des pointes au-delà des 20 nœuds. Freydyann était, de nouveau, le plus rapide en temps réel en franchissant en tête la ligne d’arrivée située au Benedettu.



La remise des prix à la capitainerie de Portivechju a permis de récompenser les équipages vainqueurs en temps compensé en ORC et OSIRIS



En ORC, c'est Cardlin skippé par Massimo Amodei qui s'est imposé devant Lalita (Antonello Pintus), etRoly-Go (Francesco Regoli).



Du côté des OSIRIS, Stéphane Beaume sur Casgiu Merzu l'a emportédevant Cédric Hoffman (Espresso) et Maadau II de Jean-Hugues Willocq.