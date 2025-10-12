Voile - Championnat d'Europe IRC- Tour de Corse LV Overseas : Le titre européen pour Ran

Après six courses devant la cité des falaises et 250 milles autour de l’île, le 30e Tour de Corse LV Overseas et le Championnat d’Europe IRC se sont achevés ce dimanche en milieu de journée avec la remise des prix.



Celle-ci s'est déroulée à la Maison des Pêcheurs en présence de l'ensemble des équipages, de l'équipe du Yacht Club de Bonifacio, support de cette semaine, des bénévoles, du comité de course, des élues de Bonifacio, Marie-Josée Culioli, et de Porto-Vecchio, Véronique Filippi. Cette cérémonie a permis de récompenser les différents lauréats, en temps compensé, que ce soit en championnat d'Europe ou pour le Tour de Corse.



De la sorte, le titre de Champion d'Europe IRC 2025 toutes catégories est revenu à Ran, le bateau skippé par Niklas Zennström.



Final Final de Russel Whitworth, qui a remporté le Tour de Corse en temps réel, ainsi que Mariposa, skippé par Jean-Marc Lesage, ont été récompensés pour leur succès en Osiris.



Ran était de nouveau récompensé pour sa première place sur le Tour de Corse IRC.



Au-delà des performances sportives, cette édition 2025 du Tour de Corse a mis en lumière la qualité d'organisation bonifacienne.

