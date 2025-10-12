Voile - Championnat d'Europe IRC- Tour de Corse LV Overseas : Le titre européen pour Ran

Après six courses devant la cité des falaises et 250 milles autour de l’île, le 30e Tour de Corse LV Overseas et le Championnat d’Europe IRC se sont achevés ce dimanche en milieu de journée avec la remise des prix.
Celle-ci s'est déroulée à la Maison des Pêcheurs en présence de l'ensemble des équipages, de l'équipe du Yacht Club de Bonifacio, support de cette semaine, des bénévoles, du comité de course, des élues de Bonifacio, Marie-Josée Culioli, et de Porto-Vecchio, Véronique Filippi. Cette cérémonie a permis de récompenser les différents lauréats, en temps compensé, que ce soit en championnat d'Europe ou pour le Tour de Corse.
De la sorte, le titre de Champion d'Europe IRC 2025 toutes catégories est revenu à Ran, le bateau skippé par Niklas Zennström.
Final Final de Russel Whitworth, qui a remporté le Tour de Corse en temps réel, ainsi que Mariposa, skippé par Jean-Marc Lesage, ont été récompensés pour leur succès en Osiris.
Ran était de nouveau récompensé pour sa première place sur le Tour de Corse IRC.
Au-delà des performances sportives, cette édition 2025 du Tour de Corse a mis en lumière la qualité d'organisation bonifacienne.
Celle-ci s'est déroulée à la Maison des Pêcheurs en présence de l'ensemble des équipages, de l'équipe du Yacht Club de Bonifacio, support de cette semaine, des bénévoles, du comité de course, des élues de Bonifacio, Marie-Josée Culioli, et de Porto-Vecchio, Véronique Filippi. Cette cérémonie a permis de récompenser les différents lauréats, en temps compensé, que ce soit en championnat d'Europe ou pour le Tour de Corse.
De la sorte, le titre de Champion d'Europe IRC 2025 toutes catégories est revenu à Ran, le bateau skippé par Niklas Zennström.
Final Final de Russel Whitworth, qui a remporté le Tour de Corse en temps réel, ainsi que Mariposa, skippé par Jean-Marc Lesage, ont été récompensés pour leur succès en Osiris.
Ran était de nouveau récompensé pour sa première place sur le Tour de Corse IRC.
Au-delà des performances sportives, cette édition 2025 du Tour de Corse a mis en lumière la qualité d'organisation bonifacienne.
Les classements
Championnat d'Europe IRC :
Champion d'Europe : Ran (Niklas Zennstrom)
IRC 0 :
1. Final Final (Russel Withworth)
2. Team Guenifey (Kito de Pavant)
IRC 1 :
1. Ran (Niklas Zennstrom),
2. Lisa R (Giovanni di Vicenzo),
3. Confluence (Jean-Pierre Joly)
IRC 2 :
1. Ivanaandalex (Chavdar Aleksandrov),
2. Alfaoere (Louis Delille),
3. Andiamo (Eric Brioist)
IRC 3 :
1. Flyingdolphin (Willem Ellemeet),
2. High Five (Dirk Van Rompuy),
3. Volkswagen Touring (Eric Lacoset)
IRC 4 :
1. Télémaque II (Victor Bordes),
2. Ilogan (Pierre Perdoux),
3. Nabla (Ermeric De Vigan)
Tour de Corse Osiris :
1. Mariposa (Jean-Marc Lesage),
2. Flamingo Rosso (Mathieu Rozenzweig),
3. Leon V, (Daniel Dupont)
4. Hôtel les Mèdes (Philippe Aufort),
5. Luna (André Trochon)
Tour de Corse IRC :
1. Ran IRC1 ( (Niklas Zennstrom),
2. Lisa R IRC1 (Vicenzo di Giovanni),
3. Team Guenifey IRC 0 (Kito de Pavant),
4. Long Courrier IRC1 (Gery Trentesaux),
5. Final Final IRC 0 (Russel Withworth),
6. Ivanaandalex IRC 2 (Chavdar Aleksandrov),
7. Glen Ellen IRC1 (Dominique Tian),
8. Vito III IRC 1 (Gian Marco Magrini).
Champion d'Europe : Ran (Niklas Zennstrom)
IRC 0 :
1. Final Final (Russel Withworth)
2. Team Guenifey (Kito de Pavant)
IRC 1 :
1. Ran (Niklas Zennstrom),
2. Lisa R (Giovanni di Vicenzo),
3. Confluence (Jean-Pierre Joly)
IRC 2 :
1. Ivanaandalex (Chavdar Aleksandrov),
2. Alfaoere (Louis Delille),
3. Andiamo (Eric Brioist)
IRC 3 :
1. Flyingdolphin (Willem Ellemeet),
2. High Five (Dirk Van Rompuy),
3. Volkswagen Touring (Eric Lacoset)
IRC 4 :
1. Télémaque II (Victor Bordes),
2. Ilogan (Pierre Perdoux),
3. Nabla (Ermeric De Vigan)
Tour de Corse Osiris :
1. Mariposa (Jean-Marc Lesage),
2. Flamingo Rosso (Mathieu Rozenzweig),
3. Leon V, (Daniel Dupont)
4. Hôtel les Mèdes (Philippe Aufort),
5. Luna (André Trochon)
Tour de Corse IRC :
1. Ran IRC1 ( (Niklas Zennstrom),
2. Lisa R IRC1 (Vicenzo di Giovanni),
3. Team Guenifey IRC 0 (Kito de Pavant),
4. Long Courrier IRC1 (Gery Trentesaux),
5. Final Final IRC 0 (Russel Withworth),
6. Ivanaandalex IRC 2 (Chavdar Aleksandrov),
7. Glen Ellen IRC1 (Dominique Tian),
8. Vito III IRC 1 (Gian Marco Magrini).
-
Triathlon- Adrien Pelletier remporte l'Extrême Sud Cross Triathlon
-
Rugby régional - Le derby pour Lucciana
-
Football Grand Sud - L'ASPV cale en Coupe de France face à Furiani
-
Km Vertical de Casamaccioli : Sampieru Graziani et Pierre-Marie Castellani vainqueurs de la 1ère édition.
-
Erbajolo : un feu de végétation en cours en bordure de la RD14