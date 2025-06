Voile : Carlô de Charles Viale remporte la 8e Regata Capicorsina

C.-V. M le Mercredi 11 Juin 2025 à 13:03

Le Club nautique du Cap Corse a organisé, durant le week-end de la Pentecôte des 7, 8 et 9 juin, la 8ᵉ édition de la Regata Capicorsina.

Six équipages passionnés de régate ont pris part à cette épreuve désormais classique de la côte est du Cap Corse, entre la région bastiaise et Macinaggio.

La première manche, disputée entre Lavasina et Macinaggio dans un vent de sud-est de force 2 à 3, a été remportée par RIOS, un voilier venu du golfe d’Ajaccio..