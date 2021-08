Voici les recettes saines et faciles à réaliser qui affolent Tik Tok actuellement

Bananes (3) ;

Face à cet engouement, le réseau social a même publié en 2020 le top 10 des recettes les plus regardées , et le challenge paraît plus intéressant en 2021. Voici les 3 recettes healthy qui ont le vent en poupe actuellement sur Tik Tok.Les crèmes glacées de la marque Magnum, avec leur enrobage chocolat au lait, leur saveur vanille, sont aussi onctueuses qu’exquises. Peu refuseront ces bâtonnets glacés, tant les crèmes Magnum sont gourmandes. Il va sans dire qu’elles sont riches en sucre et en crème.Mais, Emily Daniels a décidé de proposer une version saine et tout aussi gourmande de cette recette. Un Magnum sain et moins calorifique, voilà la recette que la célèbre blogueuse propose avec son Healty Magnum. Gourmande et passionnée de la santé comme elle se présente sur son blog, la Foodista anglophone a proposé une version faite maison et saine de la glace en bâtonnet. Il n’y a donc pas grand-chose à craindre côté calories avec cette recette, d’autant plus que la prise / perte de poids est aussi un travail psychologique Sur son compte TikTok @WholeSomeHedonista, Emily Daniels a préconisé cette recette de Healty Magnum à ses followers. Une recette simple, sans lactose ni sucre raffiné, qui a reçu plus de 320000 likes.Pour réaliser un Healty Magnum, vous avez besoin des ingrédients suivants :Mixez dans un blender les bananes, le yaourt, le sirop d’érable et l’extrait de vanille. Versez une partie de ce mélange dans un verre ou un moule à glace.N’ajoutez le reste de la préparation qu’après avoir ajouté une cuillère de caramel.Le fondu de chocolat et d’huile de coco au bain-marie va compléter la recette en préparation.Il est temps de tremper un bâtonnet dans le chocolat et de laisser le tout reposer quelques instants au frais. Votre Healty Magnum est prêt à être dégusté.Sur Tik Tok, parmi les recettes qui cumulent le plus de vues actuellement, cette recette de pasta chips de la blogueuse américaine Yumna Jawad. Celle-ci compte plus de 2,7 millions de followers sur ce réseau social. À cette vaste communauté elle a proposé, il n’y a pas longtemps, une recette de pâte croustillante. Une idée originale que toutes les personnes en quête de recettes saines, équilibrées et faciles à cuisiner apprécieront.À ceux-ci, Yumna Jawad leur propose maintenant des chips à base de pâte. Sur @Feelgoofoodie, sa page Instagram, elle a dévoilé cette délicieuse recette, un encas avec moins de sel et moins de gras.Si vous voulez l’essayer, elle vous propose de prendre le type de pâte que vous affectionnez. Plongez vos pâtes dans de l’eau en ébullition et laissez-les cuire. Une fois que c’est prêt, mettez-les dans un plat et rajoutez-y un peu d’huile d’olive, du parmesan et vos épices préférées.Ensuite, faites cuire vos pâtes au four ou à l’airfryer. Cette cuisson ne doit durer que quelques minutes. Au besoin, il faut surveiller régulièrement. Une fois que vous avez des chips dorées et craquantes, vous pouvez les manger avec une sauce de votre choix.LilyG enregistre plus de 90000 abonnés sur son compte Tik Tok @lilyghodrati. À cette communauté de followers, elle propose quelques idées de recettes originales et gourmandes que certains peuvent facilement réaliser avec notamment le changement des habitudes alimentaires dû à la crise sanitaire . Il y a quelques jours, elle leur a proposé une recette de donuts de pêches. Une petite gourmandise healthy dont ils devront se délecter au dessert ou au goûter.Si vous aussi voulez essayer cette recette, vous aurez besoin :Épluchez vos pêches et prenez le soin d'enlever le noyau.Faites tremper vos pêches tour à tour dans chacun des bols (lait et flocons d’avoine).Recouvrez votre plaque de cuisson de papier sulfurisé et enfournez vos donuts de pêches.Pour plus de gourmandise, vous pouvez saupoudrer vos donuts de sucre glace ou de chocolat fondu.Voilà donc quelques tendances culinaires saines que vous pouvez essayer actuellement, surtout si vous appréciez l’originalité et souhaitez bien manger.