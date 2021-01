Season, le livre d'une jeune nutritionniste corse pour se sentir bien dans son corps au fil des saisons

Et si maigrir était plus un travail psychologique que de restriction et de pesées ? C'est le crédo d'Andrea Scopetani, jeune bastiaise qui a sorti le 11 décembre Season, un livre plein de sagesse sur l'alimentation. Après 3 ans d'études à l'Ecole de diététique et nutrition humaine (EDNH) de Paris, la nutritionniste de 22 ans reçoit ses clients en libéral au cabinet Casa Luna de Borgo depuis mai dernier. Elle a également créé l’ANS association des nutritionnistes de France qui a pour but de faire reconnaître par l'Etat la profession.Le premier confinement lui a été productif puisqu'elle en a profité pour réaliser l'un de ses rêves : écrire un ouvrage sur l'alimentation afin d'en finir avec les idées reçues sur la nourriture. "Les repas sans gluten font maigrir, le chocolat fait grossir, les légumes font maigrir, je n'ai pas le temps d'aller marcher 30 minutes... j'entends souvent en consultation les mêmes phrases mais il n'y a pas d'aliments interdits, tout est dans la quantité. Si je mange un carré de chocolat, que je veux en manger un second c'est ok. Je ne crée pas la frustration à cause de laquelle je me mettrais à manger la tablette entière."Pour Andrea Scopetani, le rééquilibrage alimentaire va de paire avec l'état d'esprit. L'environnement du patient, ses sources de stress peuvent selon elle créer des problèmes alimentaires. Pour cela, la jeune femme donne de nombreux conseils comme éviter de dire une erreur mais plutôt employer le mot leçon ou encore ne pas dire il est trop tard mais plutôt dire il est encore temps. Elle offre ainsi dans son ouvrage des conseils en psycho-nutrition. "Les gens ont souvent des pensées limitantes et ça les empêche de maigrir", poursuit-elle.C'est au gré des saisons que le livre est organisé. La jeune nutritionniste compose pour chaque saison des listes de courses adaptées au besoin du corps et aux produits disponibles. Chaque saison possède également deux recettes salées et sucrées ainsi que des activités physiques. "La trame du livre se base sur les saisons car elles sont intemporelles et correspondent à un état d’esprit, à un sentiment. Tout le monde a connu l'euphorie de l'été, la monotonie de l'automne, le replis sur soi de l'hiver."Andrea Scopetani a tenu à mettre en avant les producteurs locaux dans son livre qu'elle a créé en partenariat avec des commerces qui partagent les mêmes valeurs qu'elle comme l'associations d'agriculteurs Drivulinu mais aussi les senteurs naturelles insulaires Duchesses, les cosmétiques éco-responsables Kalliste ou encore le restaurant A Scaletta de Bastia. "Je privilégie vraiment la proximité, nos producteurs ont tant à nous offrir pour avoir une bonne alimentation", assure-t-elle.Season est disponible dans 13 points de vente sur toute la Haute-Corse ainsi qu'en ebook sur son site internet andreascoopnfood.com Les points de vente :-Duchesse à PonteNovu- Btq Carlandria à St florent- Institut Poema Beauté à borgo- Kalliste Comestiques à Bastia- Coiffeur Elle et lui à la Marana- Épicerie les Silos de Nina à borgo- Pharmacie Muracciole à Borgo- Tabac Oliva à Borgo- Le petit maraîcher à Lucciana- Libraire a piuma lesta à Montesoru- U mercatellu à Bastia- A scaletta à Bastia- Groupement de soin CasalunaBientôt le site du Drivulinu.com