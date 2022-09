Visite de Darmanin : les maires de Haute-Corse l'attendaient à Corte

V.L. le Mercredi 28 Septembre 2022 à 18:24

Accompagné du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, Gérald Darmanin revient en Corse les 6 et 7 octobre prochains pour le deuxième rendez-vous d'un cycle de huit réunions "sans tabou" consacré à l'avenir de la Corse.

Le ministre de l'Intérieur rencontrera notamment les édiles réunis à Ajaccio à l'occasion du congrès annuel des maires et présidents d’EPCI de la Corse-du-Sud, pour parler d'eau, assainissement, déchets et énergie. Si cette visite est très attendue par les élus insulaires, les maires de Haute-Corse déplorent dans un communiqué diffusé ce mercredi 28 septembre, que "sans concertation, le choix ait été fait d’organiser cette réunion à Ajaccio" alors qu'elle aurait dû se tenir le 21 octobre "à Corte ou dans ses environs, pour des raisons pratiques."