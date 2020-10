Visa Australie : comment le renouveler en tant qu’étudiant ?

Avec ses nombreuses infrastructures éducatives et son bon niveau de vie, l’Australie est l’un des pays prisés pour continuer ses études. Mais avant de s’y rendre, il est nécessaire de posséder un visa Australie pour étudiant garantissant son séjour dans le pays. Valide pour une courte durée, il nécessite souvent un renouvellement de la part de son détenteur. Comment s’y prendre alors pour renouveler son visa étudiant pour un séjour prolongé en Australie ? Tous les détails dans la suite.Comme bien de pays, l’Australie impose la détention d’un visa à tous ceux qui s’y rendent. Dans le cadre des études, le visa étudiant est celui à posséder.Le visa Australie étudiant est un titre de séjour délivré par les autorités de l’immigration du pays. Il permet de séjourner sur le territoire australien pendant la durée de sa validité avec la possibilité de sortir du pays et d’y rentrer à nouveau. Il est délivré à toute personne désirant de se rendre en Australie dans le cadre des études et ceci, sans limites d’âge.La durée de validité du visa étudiant est généralement fonction de celle des études à faire, soit 3 ans pour un Bachelor par exemple. Un peu avant expiration, il faudra donc faire une demande de renouvellement de visa Posséder un visa Australie pour ses études dans le pays est de grand intérêt car sans lui, il serait impossible de franchir les frontières du Cinquième continent. Aussi, c’est le visa étudiant qui permet de faire ses études en toute légalité dans le pays. L’Australie étant une nation avec un fort respect de la législation surtout en matière d’immigration, posséder un visa pour étudiant permet de sécuriser son séjour dans le pays afin de ne point se faire expulser pour situation irrégulière.Tous les titres de séjour, en l’occurrence le visa Australie ont une durée de validité qu’il importe de respecter pour ne pas être en situation illégale dans le pays concerné. Vers la fin de cette période, il devient nécessaire de procéder à un renouvellement de visa afin de pouvoir continuer son séjour.Continuer par séjourner légalement dans le paysRenouveler son visa est le moyen le plus sûr de prolonger son séjour dans un pays. En effet, il n’est pas rare de voir les autorités de l’immigration australienne faire des descentes dans les villes à la recherche d’immigrants non en règle. Effectuer son renouvellement de visa Australie évite donc bien de désagréments, car des sanctions peuvent être appliquées selon cas. Être en situation régulière peut même aider à trouver quelques petites occupations afin de gagner un peu d’argent.Poursuivre ses études en toute tranquillitéLe renouvellement de visa est également une garantie pour poursuivre ses études en toute tranquillité dans le pays. Les autorités australiennes étant très respectueuses de la législation, il n’est pas rare de voir celles chargées de l’immigration rapatrier des étudiants au visa expiré ou non renouvelé. En renouvelant son visa Australie, l’on a la tranquillité d’esprit pour mieux s’adonner à ses études.Afin de limiter les tracasseries dues au renouvellement de visa, les autorités australiennes ont mis en places des procédures simplifiées pour prolonger son séjour dans le pays.Faire une demande de renouvellement de visa étudiant en ligne.Avec internet qui facilite de plus en plus les échanges, il est bien possible de faire sa demande de renouvellement de visa étudiant en ligne. Le site internet des services de l’immigration australienne est d’ailleurs disponible pour prolonger la validité de son visa Australie.Aussi, il est possible de passer par certains prestataires comme Aus-Visa qui proposent des services en la matière. Plus simple et plus rapide, internet permet donc de renouveler en très peu de temps son visa étudiant pour continuer son séjour au pays des kangourous.Partir en ambassade pour renouveler son visa étudiantLa forme classique de renouvellement de visa reste également possible pour rallonger son séjour étudiant en Australie. Elle consiste à se rendre en ambassade pour effectuer les formalités nécessaires. Cela dit, cette forme de renouvellement de visa Australie est de plus en plus délaissée, car elle demande plus de temps. Aussi, les tracasseries administratives sont très évidentes et surtout épuisantes. Le mieux serait donc de les éviter.L’Australie comme bien d’autres pays impose à ses immigrants de nombreuses conditions d’obtention et de renouvellement de visa.Valider les conditions d’obtention du visa étudiantLes conditions de renouvellement d’un visa étudiant en Australie sont en grande partie semblables à celles d’obtention du visa Australie pour la première fois. Ainsi, il importe de jouir d’une parfaite santé mentale et physique ou de ne pas être sous traitement médical. Avoir un casier judiciaire vierge ou ne pas faire la prison pour plus de 12 mois reste aussi nécessaire. Disposer de bonnes compétences linguistiques et de moyens financiers pour assurer ses dépenses lors de son séjour en Australie est également une condition prévue pour obtenir ou renouveler son visa étudiant.Passer en année supérieure dans son universitéLe passage en année supérieure lors de ses études est également une condition nécessaire au renouvellement de son visa Australie. La demande faite ne pourra être prise en compte que si l’étudiant obtient une nouvelle lettre d’acceptation qui confirme son admission et sa rétention dans l’université pour la poursuite de ses études. Sans elle, la procédure de renouvellement de visa étudiant pourrait ne pas aboutir. Justifier son séjour en Australie en faisant ce pour quoi l’on s’y est rendu s’avère donc indispensable pour profiter du pays.Le respect des dispositions légales du visa étudiant en AustralieLe visa étudiant impose le respect de certaines conditions de vie sociale lors de son séjour. Ainsi, pour faciliter la procédure d’obtention de son visa Australie, l’étudiant ne doit pas privilégier des emplois rémunérés au détriment de ses études. Aussi, la durée de travail pour les jobs est limitée à 40h pour 15 jours.Par ailleurs, l’étudiant doit faire preuve d’une bonne conduite sociale pour sécuriser son séjour au pays des Antipodes. Sans quoi, il risque de ne pas avoir une suite favorable pour sa demande de renouvellement de visa Australie, et donc de retourner dans son pays.