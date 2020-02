Violences faites aux femmes : quels dispositifs pour les victimes ?

- Lorsqu'une femme est victime de violences que doit-elle faire ?

- Il est important qu'elle compose immédiatement le 17, la ligne directe des secours. La police intervient à n'importe quelle heure et n'importe où pour lui venir en aide. Si elle présente des blessures, elle sera immédiatement transportée dans le centre hospitalier le plus proche. Là , elle aura la possibilité soit de déposer plainte, soit de faire une déclaration d'un procès-verbal. Le procureur de la République sera ainsi informé des faits.



- Et si la victime n'a pas réagi tout de suite ?

- Alors elle peut appeler le 3919, un numéro d'aide aux victimes de violence disponible 7/7 jours et 24/24 heures. Elle peut également se rendre au commissariat le plus proche pour faire une déclaration d'un procès-verbal ou déposer plainte.



- Qu'adviendra t-il du conjoint ?

-Le conjoint sera alors entendu par la police et selon le cas, des mesures d'éloignement et d'interdiction pourront être prononcées par un juge.



- Qui peut prendre en charge les victimes de violences ?

- Les associations sont souvent des relais qui viennent en aide aux femmes. Des permanences sont présentes à l'hôpital mais aussi dans les gendarmeries. Elles guideront les femmes vers des centres d'accueil de jour, de nuit et dans la recherche de logement.



- Qu'est-ce que devrait absolument faire une victime ?

- En parler. Parler c'est très important, que cela soit à un médecin, des amis, des personnes intimes.



- Le harcèlement moral est-il traité de la même manière que les violences conjugales ?

- Oui, du point de vue de la loi oui. Une femme qui se fait harceler moralement c'est aussi une forme de violence punie par la loi.