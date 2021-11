La communauté des communes de l'Alta Rocca mobilisée contre les violences intrafamiliales

Pour cette manifestation co-organisée par la commune de Zonza, la communauté des communes de l'Alta Rocca et la préfecture de Corse-du-Sud, tout est parti d'une rencontre entre Pierre Marcellesi, président de la communauté des communes de l'Alta Rocca en présence de Vanina Saget, directrice à la préfecture à l'égalité Hommes/Femmes, d'Alain Casanova chargé de mission à l'ARS de Corse et deMathilde Fedi présidente de la commission sociale de la CCAR, avec les co-fondateurs de l'Institut Women Safe and Children de Saint Germain en Laye, Pierre Foldes et Frédérique Martz en l'occurrence. Depuis 2014 Women Safe and Children agit au quotidien pour les femmes et les enfant s victimes ou témoins de violences. (Toutes les formes de violences sont prises en charge qu'elles soient économiques, physiques, sexuelles, psychologiques, rituelles, etc ... ). Un dispositif mobilisant une équipe pluri disciplinaire propose uneprise en charge globale médicale, judiciaire, psychologiquement avec une mise en sécurité et accompagnement pérenne.Ce sont les deux cofondateurs de l'association qui, ce samedi, sont venus faire part de leur expérience et surtout d'accompagner le projet sur le territoire.de la communauté des communes de l'Alta Rocca pour en partant des pratiques locales tendre vers des améliorations possibles.La journée grand public a débuté par les traditionnelles allocutions du maire de Zonza, Nicolas Cucchi, Pieerre Marcellesi, président de la communauté des communes, des représentants de la Collectivité de Corse et de l'Etat avant d'entrer dans le vif du sujet avec les ateliers présentés par Pierre Foldes et Frédérique Martz et quatre tables rondes auxquelles le public pouvaient adhérer : "L’engagement politique sur nos territoires ruraux", "Les violences faites aux femmes, un enjeu de santé publique", "La place de la Justice dans la prise en charge des victimes", sous la présidence de Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio et "Mieux travailler ensemble, l’intérêt d’une prise en charge holistique : le modèle de « Women Safe and Children"Des tables rondes au cours desquels Paul-André Colombani député de la seconde. circonscription de la Corse du Sud et résident de l’Observatoire Régional de la Santé, Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio et président de la communauté des communes, Mathilde Fedi ou bien encore Jean-Jacques Ciccolini, président de l'association des maires de Corse du Sud n'ont pas manqué d'intervenir.