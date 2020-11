Contre les violences faites aux femmes, les bracelets anti-rapprochement déployés en Haute-Corse

Dans 85% des cas les victimes sont des femmes



1 homicide, tentatives d'homicides et coups et blessures volontaires mortels. (Sans compter Valle d'Alesani)

220 coups et blessures volontaires. (206 en 2019)

9 viols et violences sexuelles conjugales (idem 2019)

77 menaces et chantages (71 en 2020)

106 appels reçus sur le numéro national 3919 pour la Corse

198 appels pour le numéro vert régional