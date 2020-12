Porto-Vecchio - Violences faites aux femmes : un marque-page pour ne pas oublier

Ne pas passer sous silence ce qui est insoutenable, ne pas fermer les yeux ou détourner le regard quand on est témoin de violences faites aux femmes. La journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier, à trouvé cette année un écho particulier en raison de l'épidémie de Covid 19.





Les initiatives se multiplient et parmi celles-ci, la gendarmerie de Porto-Vecchio à distribué, samedi des marque-pages pour rappeler combien il est important de demeurer mobilisé. Une initiative relayée par la librairie Le Verbe du Soleil, qui a mis à disposition ce marque-page édité par la Gendarmerie Nationale et le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles.





Un simple morceau de papier mais sur lequel figurent de précieux numéros de téléphone, bien entendu le 17 mais, aussi , le 0 800 400 235, à savoir celui du CIDFF de la Corse du Sud.

Plus que jamais il convient de demeurer vigilant