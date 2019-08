'Vingt ans de résistance Corse" : conférence mardi à la confrérie de Palasca

"Cette résistance est organisée en trois niveaux. Pascal Paoli est à Londres, il s'occupe de maintenir l'existence de la nation corse en exil, il s'occupe des relations avec toutes les chancelleries avec lesquelles il peut communiquer et surtout qui s'occupe des relations avec le roi d'Angleterre et le gouvernement anglais, afin de pouvoir alimenter en fonds et en munitions la résistance. Le deuxième niveau se passe en Toscane, avec le frère de Pascal Paoli, Clemente qui est le chef d'un groupe de combattants qui ont pour la plupart fait partie de la "Truppa Pagata" de l'armée régulière de la Corse indépendante" poursuit l'auteur 'Vingt ans de résistance Corse"



" Ces soldats sont organisés en commando vont viennent en Corse pour apporter des armes, des fonds, des correspondances et du matériel de propagande imprimé en Toscane. En même temps, en Corse, ces commandos vont combattre les troupes du roi de france et repartent en toscane après leurs actions.

Le troisième niveau est celui de la résistance intérieure, avec les partisans de Paoli qui sont au maquis et qui bénéficie du soutien de la résistance extérieure mais aussi d'une partie de la population..."



" C'est le travail de cinq ans de recherches, sur des documents d'époque que j'ai fait dans toutes les archives, nationales, départementales et au bout de ces recherches j'ai construis ce livre pour faire comprendre qu'après Ponte-Novu, les combattants de la liberté ont continué à se battre. Parce que Ponte Novu c'est la fin de l'Etat Corse indépendant, mais après, il y a une autre forme de combats, des combattants de la liberté qui est la résistance" explique Jean-Pierre Poli.