Ajaccio - La vie de Dorothy Carrington et ses travaux sur Pascal Paoli au coeur d'une exposition à la bibliothèque Fesch

La bibliothèque Fesch consacre du 29 octobre au 16 janvier une exposition à Dorothy Carrigton, écrivaine et grande donatrice de l’établissement. À travers ses livres, ses carnets de recherche, ses photographies, mais aussi des objets personnels comme sa théière ou sa machine à écrire, le public est invité à redécouvrir celle que l’on surnommait Lady Rose, qui, avec Granite Island, a offert à la Corse une véritable déclaration d’amour. Cette exposition rend hommage à cette écrivaine anglaise qui a passé une partie de sa vie à Ajaccio, tout en faisant écho à une autre figure majeure de l’île : Pascal Paoli
"L'exposition présente Pascal Paoli sous le regard de Dorothy Carrington car Lady Rose s'est fortement intéressée à la figure de Paoli, à l'histoire de la Corse. A travers cette exposition, nous retraçons deux événements importants, les 300 ans de la naissance de Pascal Paoli à travers nos collections mais également la vie et l'œuvre de Dorothy Carrington à travers une sélection de ses donations : carnets, archives, bibliothèque. Nous faisons découvrir son amour pour la Corse, pour l'histoire de l'île, ses champs de réflexion, à la fois sur la figure de Paoli, les Bonaparte, le mazzérisme et l'archéologie ", explique Saveria Maroselli, médiatrice culturelle du réseau des bibliothèques et médiathèques de la ville d'Ajaccio, qui nous guide dans l'exposition.
Dorothy Carrington est venue pour la première fois en voyage en Corse en 1948, et un peu comme Marcel Pagnol avec les collines de Provence, elle sentit naître un amour qui allait durer toute sa vie. L'exposition qui lui est consacrée à la bibliothèque Fesch retrace les grands moments de sa vie, de la curieuse voyageuse à l'historienne confirmée qui s'est intéressée à la figure de Pascal Paoli et à tous les sujets qui étaient en rapport de près ou de loin avec la Corse.
"Nous avons présenté à la fois nos fonds propres autour de l'histoire de la Corse et de la période Paoliste et le leg de Dorothy Carrington qui a travaillé toute sa vie sur la figure, sur l'histoire de Pascal Paoli. Elle l'a étudié, avait une profonde admiration pour cette grande figure de la Corse. Elle a travaillé sur la Constitution, sur les écrits, sur tous les témoignages autour de Paoli, elle a énormément communiqué au niveau international pour valoriser son héritage. Il y a une relation entre cette Lady Rose et Pascal Paoli et nous avons voulu présenter ces deux volets ", souligne la médiatrice culturelle.
L'exposition présente les portraits gravures, les livres de plusieurs donateurs, un échantillon de tous les livres sur l'histoire de la Corse (ouvrages du XVIIIe siècle), l'épopée Paoliste de la bibliothèque (avec un ouvrage qui appartenait à Clemente Paoli) et elle fait le lien entre ces collections et le travail de Dorothy Carrington sur la Constitution. Cahiers, recherches... Lady Rose s'est prise de passion pour le travail de Paoli et plus particulièrement pour la Constitution et elle s'est intéressée aussi à James Boswell.
"L'exposition présente Pascal Paoli sous le regard de Dorothy Carrington car Lady Rose s'est fortement intéressée à la figure de Paoli, à l'histoire de la Corse. A travers cette exposition, nous retraçons deux événements importants, les 300 ans de la naissance de Pascal Paoli à travers nos collections mais également la vie et l'œuvre de Dorothy Carrington à travers une sélection de ses donations : carnets, archives, bibliothèque. Nous faisons découvrir son amour pour la Corse, pour l'histoire de l'île, ses champs de réflexion, à la fois sur la figure de Paoli, les Bonaparte, le mazzérisme et l'archéologie ", explique Saveria Maroselli, médiatrice culturelle du réseau des bibliothèques et médiathèques de la ville d'Ajaccio, qui nous guide dans l'exposition.
Dorothy Carrington est venue pour la première fois en voyage en Corse en 1948, et un peu comme Marcel Pagnol avec les collines de Provence, elle sentit naître un amour qui allait durer toute sa vie. L'exposition qui lui est consacrée à la bibliothèque Fesch retrace les grands moments de sa vie, de la curieuse voyageuse à l'historienne confirmée qui s'est intéressée à la figure de Pascal Paoli et à tous les sujets qui étaient en rapport de près ou de loin avec la Corse.
"Nous avons présenté à la fois nos fonds propres autour de l'histoire de la Corse et de la période Paoliste et le leg de Dorothy Carrington qui a travaillé toute sa vie sur la figure, sur l'histoire de Pascal Paoli. Elle l'a étudié, avait une profonde admiration pour cette grande figure de la Corse. Elle a travaillé sur la Constitution, sur les écrits, sur tous les témoignages autour de Paoli, elle a énormément communiqué au niveau international pour valoriser son héritage. Il y a une relation entre cette Lady Rose et Pascal Paoli et nous avons voulu présenter ces deux volets ", souligne la médiatrice culturelle.
L'exposition présente les portraits gravures, les livres de plusieurs donateurs, un échantillon de tous les livres sur l'histoire de la Corse (ouvrages du XVIIIe siècle), l'épopée Paoliste de la bibliothèque (avec un ouvrage qui appartenait à Clemente Paoli) et elle fait le lien entre ces collections et le travail de Dorothy Carrington sur la Constitution. Cahiers, recherches... Lady Rose s'est prise de passion pour le travail de Paoli et plus particulièrement pour la Constitution et elle s'est intéressée aussi à James Boswell.
Elle ira jusqu'à donner une conférence à Moscou pour parler de la Constitution de Paoli
" Un jour, Dorothy Carrington est contactée par Pierre Lamotte, directeur des archives de Corse du Sud qui lui dit avoir trouvé la Constitution. Elle est émerveillée", raconte Saveria Maroselli. Comme la Constitution est rédigée en italien, elle demandera de l'aide pour pouvoir la faire traduire. Dès lors, elle sere prise d'un grand enthousiasme autour de ce document et elle fera des conférences sur cette Constitution jusqu'à Moscou, et des articles surtout au niveau du monde anglo-saxon. Pour elle, "cette Constitution est un moment d'avant-garde (...)", indique la médiatrice culturelle.
Puis, l'écrivaine britannique poursuit son travail d'historienne et s'attaque à un autre monument de l'histoire insulaire, la famille Bonaparte, sous le prisme corse et ajaccien. Elle va travailler sur les parents de Napoléon, va faire de nombreuses recherches, va avoir accès à des archives familiales. La dernière œuvre de Dorothy, publiée après sa mort, est ainsi une biographie de Charles Bonaparte. Une figure qu'elle est la première à mettre en avant à une époque où il était déconsidéré. "Elle va montrer que c'est un homme soucieux de ses enfants, qui va se battre pour qu'ils aient accès à la meilleure des éducations. Il emmènera Elisa à la Maison royale de Saint-Cyr (...)", glisse Saveria Maroselli, en soulignant que cet ouvrage a d'ailleurs été reconnu par les historiens comme d'une très grande qualité.
Puis, l'écrivaine britannique poursuit son travail d'historienne et s'attaque à un autre monument de l'histoire insulaire, la famille Bonaparte, sous le prisme corse et ajaccien. Elle va travailler sur les parents de Napoléon, va faire de nombreuses recherches, va avoir accès à des archives familiales. La dernière œuvre de Dorothy, publiée après sa mort, est ainsi une biographie de Charles Bonaparte. Une figure qu'elle est la première à mettre en avant à une époque où il était déconsidéré. "Elle va montrer que c'est un homme soucieux de ses enfants, qui va se battre pour qu'ils aient accès à la meilleure des éducations. Il emmènera Elisa à la Maison royale de Saint-Cyr (...)", glisse Saveria Maroselli, en soulignant que cet ouvrage a d'ailleurs été reconnu par les historiens comme d'une très grande qualité.
"Le plus grand amour de Lady Rose, c'est la Corse"
Afin d'en savoir plus sur le destin extraordinaire de Dorothy Carrington, l'exposition retrace sa vie de manière chronologique, avec des vitrines consacrées à chaque étape de sa vie. "Le fond de Dorothy est très varié. Il comprend sa bibliothèque, ses photographies, ses archives personnelles de recherche notamment (feuilles volantes, carnets...). Plusieurs volets du parcours de Lady Rose sont présentés : l'archéologie puisqu'elle a aidé à faire connaître le site de Filitosa, ces géants de pierre, qu'elle découvre lors de sa première venue en Corse en 1948 grâce à Jean Cesari, qu'elle a connu durant la Guerre", dévoile Saveria Maroselli, "Elle écrit partout pour expliquer que c'est un site remarquable. C'est sa première rencontre avec la Corse et avec les Corses". Une révélation. "Son grand amour avec la Corse commence à Filitosa", appuie la médiatrice culturelle. Dès lors, l'intellectuelle anglaise fera des allers-retours avant de s'installer à Ajaccio dans les années 1950.
Dorothy Carrington va alors suivre toutes les fouilles archéologiques de Filitosa et d'Aleria et connaître toutes les personnalités qui vont valoriser l'histoire corse. "Elle sera une actrice et un témoin de ce moment-là", sourit Saveria Maroselli.
Dans son travail d'écrivaine, elle s'est par ailleurs largement penché sur le mazzérisme. Lors de son premier séjour sur l'île, la famille Cesari lui évoquent les histoires de mazzérisme et elle va se souvenir de ces récits. "Elle va faire une étude ethnologique du mazzérisme grâce à ses contacts en Corse, elle aura accès à des personnes qui sont dits porteurs du don et elle les interrogera."
"Lors de son premier séjour en Corse, on le voit dans ses écrits, elle est émerveillée, elle aime les gens, elle aime la Corse", raconte Saveria Maroselli. "Elle l'écrit même : elle se sentait une cousine éloignée qui était rentrée chez elle" . Un moment fort qu'elle raconte dans son livre Granite Island, ôde à l'amour pour la Corse, et qui va conditionner toute sa vie et tout son rapport avec la Corse. À partir de ce moment, avec la soif de connaître la Corse et les Corses, elle va partir à la rencontre des habitants dans les cafés, dans les villages, ou encore sur les traces des bergers.
Dorothy Carrington va alors suivre toutes les fouilles archéologiques de Filitosa et d'Aleria et connaître toutes les personnalités qui vont valoriser l'histoire corse. "Elle sera une actrice et un témoin de ce moment-là", sourit Saveria Maroselli.
Dans son travail d'écrivaine, elle s'est par ailleurs largement penché sur le mazzérisme. Lors de son premier séjour sur l'île, la famille Cesari lui évoquent les histoires de mazzérisme et elle va se souvenir de ces récits. "Elle va faire une étude ethnologique du mazzérisme grâce à ses contacts en Corse, elle aura accès à des personnes qui sont dits porteurs du don et elle les interrogera."
"Lors de son premier séjour en Corse, on le voit dans ses écrits, elle est émerveillée, elle aime les gens, elle aime la Corse", raconte Saveria Maroselli. "Elle l'écrit même : elle se sentait une cousine éloignée qui était rentrée chez elle" . Un moment fort qu'elle raconte dans son livre Granite Island, ôde à l'amour pour la Corse, et qui va conditionner toute sa vie et tout son rapport avec la Corse. À partir de ce moment, avec la soif de connaître la Corse et les Corses, elle va partir à la rencontre des habitants dans les cafés, dans les villages, ou encore sur les traces des bergers.
Mais avant de devenir cette aventurière insulaire et historienne, Lady Rose, aristocrate, a été mannequin, écrivain. Imprégnée des récits de voyage, elle va devenir écrivain ethnologue, va faire beaucoup de photos, tenir des carnets, elle va s'intéresser à tout ce qui touche à la culture corse, à l'histoire... "Elle est l'attachée de presse la plus incroyable sur la Corse à l'époque. Elle a exporté la culture corse", explique Saveria Maroselli en expliquant qu'elle écrivait aussi en corse.
Pour créer cette exposition autour de ce personne hors du commune, une équipe s'est formée autour de ce projet. Pascale Sageaud, professeur agrégé d'anglais, a travaillé sur la vie de Dorothy Carrington pour retracer les grands moments, tandis qu'Hélène Paolini-Saez, la directrice du laboratoire régional d'archélogie, et Joseph Cesari, conservateur d'archéologie à la DRAC, ont dévoilé tout l'aspect archéologique. Enfin, le professeur Francis Beretti, qui a bien connu Dorothy, a travaillé sur ses archives pour montrer le côté historienne de Dorothy Carrington, et son travail de Paoli aux Bonaparte. "Il a voulu montrer l'évolution de son travail, il va démontrer qu'elle gagne en méthode et qu'elle va devenir une historienne confirmée ", détaille Saveria MarosellI.
L'exposition sera accompagnée d'un cycle de conférences illustrant la richesse du travail et de l'héritage de Dorothy Carrington.
Bibliothèque patrimoniale Fesch
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 :
Tél : 04 95 51 13 00
https://bibliothequefesch.ajaccio.fr/