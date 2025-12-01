Ajaccio - La vie de Dorothy Carrington et ses travaux sur Pascal Paoli au coeur d'une exposition à la bibliothèque Fesch

Afin d'en savoir plus sur le destin extraordinaire de Dorothy Carrington, l'exposition retrace sa vie de manière chronologique, avec des vitrines consacrées à chaque étape de sa vie. "Le fond de Dorothy est très varié. Il comprend sa bibliothèque, ses photographies, ses archives personnelles de recherche notamment (feuilles volantes, carnets...). Plusieurs volets du parcours de Lady Rose sont présentés : l'archéologie puisqu'elle a aidé à faire connaître le site de Filitosa, ces géants de pierre, qu'elle découvre lors de sa première venue en Corse en 1948 grâce à Jean Cesari, qu'elle a connu durant la Guerre", dévoile Saveria Maroselli, "Elle écrit partout pour expliquer que c'est un site remarquable. C'est sa première rencontre avec la Corse et avec les Corses". Une révélation. "Son grand amour avec la Corse commence à Filitosa", appuie la médiatrice culturelle. Dès lors, l'intellectuelle anglaise fera des allers-retours avant de s'installer à Ajaccio dans les années 1950.



Dorothy Carrington va alors suivre toutes les fouilles archéologiques de Filitosa et d'Aleria et connaître toutes les personnalités qui vont valoriser l'histoire corse. "Elle sera une actrice et un témoin de ce moment-là", sourit Saveria Maroselli.



Dans son travail d'écrivaine, elle s'est par ailleurs largement penché sur le mazzérisme. Lors de son premier séjour sur l'île, la famille Cesari lui évoquent les histoires de mazzérisme et elle va se souvenir de ces récits. "Elle va faire une étude ethnologique du mazzérisme grâce à ses contacts en Corse, elle aura accès à des personnes qui sont dits porteurs du don et elle les interrogera."



"Lors de son premier séjour en Corse, on le voit dans ses écrits, elle est émerveillée, elle aime les gens, elle aime la Corse", raconte Saveria Maroselli. "Elle l'écrit même : elle se sentait une cousine éloignée qui était rentrée chez elle" . Un moment fort qu'elle raconte dans son livre Granite Island, ôde à l'amour pour la Corse, et qui va conditionner toute sa vie et tout son rapport avec la Corse. À partir de ce moment, avec la soif de connaître la Corse et les Corses, elle va partir à la rencontre des habitants dans les cafés, dans les villages, ou encore sur les traces des bergers.



Mais avant de devenir cette aventurière insulaire et historienne, Lady Rose, aristocrate, a été mannequin, écrivain. Imprégnée des récits de voyage, elle va devenir écrivain ethnologue, va faire beaucoup de photos, tenir des carnets, elle va s'intéresser à tout ce qui touche à la culture corse, à l'histoire... "Elle est l'attachée de presse la plus incroyable sur la Corse à l'époque. Elle a exporté la culture corse", explique Saveria Maroselli en expliquant qu'elle écrivait aussi en corse.



Pour créer cette exposition autour de ce personne hors du commune, une équipe s'est formée autour de ce projet. Pascale Sageaud, professeur agrégé d'anglais, a travaillé sur la vie de Dorothy Carrington pour retracer les grands moments, tandis qu'Hélène Paolini-Saez, la directrice du laboratoire régional d'archélogie, et Joseph Cesari, conservateur d'archéologie à la DRAC, ont dévoilé tout l'aspect archéologique. Enfin, le professeur Francis Beretti, qui a bien connu Dorothy, a travaillé sur ses archives pour montrer le côté historienne de Dorothy Carrington, et son travail de Paoli aux Bonaparte. "Il a voulu montrer l'évolution de son travail, il va démontrer qu'elle gagne en méthode et qu'elle va devenir une historienne confirmée ", détaille Saveria MarosellI.



L'exposition sera accompagnée d'un cycle de conférences illustrant la richesse du travail et de l'héritage de Dorothy Carrington.



Bibliothèque patrimoniale Fesch

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 :

Tél : 04 95 51 13 00

https://bibliothequefesch.ajaccio.fr/