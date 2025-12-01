Ajaccio: L'écrivain et philosophe Jean-François Rosecchi présente son travail d'écriture sur Hume et Paoli

C'est l'un des derniers rendez-vous littéraires de l'année 2025 proposé par Racines de ciel. Ce vendredi soir, l'association reçoit dans le cadre du programme "Maison des écrivains corses" - résidences d’écrivains, organisé depuis 2023 par la Collectivité de Corse, Jean-François Rosecchi.L'écrivain, philosophe et professeur agrégé de philosophie au lycée Fesch d'Ajaccio présentera les grandes lignes de son travail mené au cours de cette résidence d'écriture de plusieurs mois entre Penta-di-Casinca et Castelsardo en Sardaigne autour de l'oeuvre de David Hume. L’auteur a été accompagné dans l’écriture d’un ouvrage sur les liens entre religion et philosophie dans l’œuvre du philosophe écossais David Hume (1711-1776). Le travail de Jean-François Rosecchi s’est inscrit également en partie dans le cycle des 300 ans de la naissance de Pascal Paoli. Il sera ainsi question du thème : "Paoli et la pensée d’Outre-Manche. Boswell, Paoli et les Lumières écossaises". L'auteur conversera autour de l’influence -éventuelle- qu’a pu avoir la pensée écossaise sur Pascal Paoli via James Boswell quant à la conception paolienne de la religion, de la foi mais aussi de la politique et du pouvoir.« Mon travail durant mes semaines de résidence d’écriture m’a permis de travailler autour du thème des religions et croyances dans l’œuvre de David Hume. Il s’inscrit également en partie, dans le cycle de l’année 2025, "année anniversaire des 300 ans de la naissance de Pascal Paoli", contemporain de David Hume et bien connu des Ecossais grâce à la plume de l’intellectuel James Boswell dont "Journal d’un voyage en Corse et Mémoires de Pascal Paoli", parus en 1768, ont fait figure de best-seller à l’époque », explique Jean-François Rosecchi.Cette restitution de la résidence d’écriture de l’écrivain, partagée entre Castelsardo en Sardaigne et Penta-di-Casinca (Médiathèque de Castagniccia Mare è Monti) aura lieu vendredi 14 novembre à 19h dans la Grande galerie du Palais Fesch- musée des Beaux-Arts en présence de Giuseppe Pintuset et Philippe Colombani et sera animée par Françoise Ducret, responsable de la médiathèque de Castagniccia Mare è Monti. Une séance de dédicace est en outre organisée par la librairie La Marge.Le lendemain, à la médiathèque des Jardins de l'Empereur à 16h, Racines de ciel recevra Giuseppe Pintus, chercheur en philosophie à l'Université de Sassari et fondateur du festival littétaire "Un'Isola in Rete" en Sardaigne. La rencontre sera animée par Jean-François Rosecchi. Cette résidence d’écriture de Jean-François Rosecchi a été organisée en partenariat avec le festival littéraire Un’Isola in Rete à Castelsardo.Entrée libre.