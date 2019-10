Ville-di-Pietrabugno : le FLNC 76 menace la trésorerie du Cap Corse

Cette opération a entraîné une vive réaction de la CGT des finances publiques et Jean-Pierre Battestini"Cette nuit les locaux de la trésorerie du Cap Corse à Ville di Pietrabugno ont été tagués de sigles menaçants.Alors que personnels des finances publiques usagers et élus se mobilisent pour sauvegarder nos trésoreries menacées de fermeture par le gouvernement , certains par leurs actes se font les complices de cette politique.Si le FlNC remettait ses menaces destructrices en œuvre ce serait la fin de notre service public en Corse et un service rendu à Macron et à son gouvernement . Décidément cette alliance entre pouvoir libéral et groupes clandestins violents apparait une nouvelle fois au grand jour" écrit Jean-Pierre Battestini.Au mois d'Avril dernier u ne charge explosive avait été déposée devant l'établissement.