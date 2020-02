Vigilance orange « vent » : différentes mesures prises en Corse-du-Sud

Sur les reliefs, le vent d'ouest se renforce progressivement cet après-midi atteignant en rafales 100 à 120 km/h. le pic de l’évènement est attendu dans la nuit de lundi à mardi et mardi matin avec des rafales de 130 à 160 km/h, qui s'étendent au littoral Est de l'île, de Porto-Vecchio à Solenzara.



Mesures pour la journée de mardi

- En accord avec les services de l’Education Nationale et de la Collectivité de Corse, le transport scolaire reste suspendu dans la zone exposée aux vents les plus violents, pour les communes de : Porto-Vecchio – Sari-Solenzara – Aullene – Conca – Figari – Lecci –Levie – Quenza – Ste Lucie de Tallano - San Gavino – Serra di Scopamene – Zonza- Sotta.

Les établissements scolaires resteront ouverts dans cette zone, cependant les services de l’Education Nationale invitent les élèves ayant à circuler sur les routes à rester chez eux pour éviter de les exposer à des conditions météo très dégradées. Les transports scolaires fonctionneront normalement pour le reste du département.

- Interdiction de circulation des poids lourds d’un poids supérieur à 3,5t dans tout le département, à l’exception du territoire des communes de la CAPA.





Suspension des transports interurbains

M4 : Zonza – Ajaccio

M5 : Porto Vecchio - Ajaccio via Zonza

M7 : Zonza – Sartene via Levie

Pour votre sécurité, limitez les déplacements dans les secteurs concernés.



Incendie de Quenza – Solaro

Le feu reste sous surveillance active, mobilisant 200 sapeurs-pompiers et 50 engins de lutte. La violence du vent interdit toute intervention des moyens aériens (Canadair ou hélicoptères).



La préfecture de Corse-du-Sud rappelle par ailleurs quel’emploi du feu est formellement interdit jusqu’au mardi 11 février 2020 inclus. Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales.





Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France, composer le 05 67 22 95 00