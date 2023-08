Vigilance Canicule : Orange pour la Haute-Corse, jaune pour la Corse-du-Sud

"Les températures minimales de la nuit de samedi à dimanche seront souvent comprises entre 20 et 23 degrés sur les départements en vigilance orange.



Demain dimanche, les températures seront encore en petite hausse atteignant généralement 35 à 38°c sur le sud du pays, parfois 39°c, et pouvant dépasser les 40°c sur la basse vallée du rhône.



Les fortes températures se maintiennent jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions. ensuite, une baisse des températures est prévue à partir de jeudi. tout cela restant à confirmer.



A échelle france, cet épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité" explique Météo France