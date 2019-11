Viggianello 2 pourrait enfouir les déchets de toute la Corse : le collectif Valincu Lindu dit non !

Le collectif Valincu Lindu s’est fait entendre une nouvelle fois renouvelant sa demande d’audience auprès de l’ensemble des décideurs de l’île concernant le projet de Viggianello 2 et plus largement sur la question des déchets.

En effet, c’est une nouvelle information donnée par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) q ui a alarmé le collectif.

Dans un article 1.2.4 d’un document de ce Conseil, il est précis concernant le projet en question que « Toutefois, l’installation peut accueillir, en cas de nécessité les déchets de l’ensemble de la Corse ». La préconisation de trop pour les défenseurs de Valincu Lindu.





« La problématique de l’enfouissement est qu’elle serait faite en vrac, explique Marie-Paule Tomasi, représentant le collectif. Il y aura donc du biodéchet qui est particulièrement polluant. Ce sont des déchets humides qui nuisent à l’environnement et à la santé. Il pourrait y avoir des solutions, comme le tri à la source avec une tarification au kilo. Le projet de Viggianello 2 est surdimensionnée avec une capacité annoncée de près de 80 000 tonnes entrantes , 60 000 enfouies. Nous n’en voulons pas ! En donnant son aval, l’Etat permettrait une mesure pour un système de tri obsolète. Nous ne voulons pas rester à l’âge de pierre en terme de traitement des déchets. Nous demandons donc un rendez-vous avec les instances concernées aux différents niveaux que ce soit les élus de la communauté de commune, l’Exécutif de la CdC, le bureau du Syvadec et la Préfète de Région ainsi que les services de la DREAL ».



L’interview en vidéo