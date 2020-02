Vif succès pour la semaine Olympique et Paralympique en Haute-Corse

En Haute-Corse, une semaine Olympique et Paralympique a été organisée du 3 au 8 février par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en partenariat avec le ministère des Sports, le mouvement sportif français et l’UNSS Haute-Corse. 7 grands événements y ont été programmés rassemblant 19 établissements, soit près de 1350 participants, du premier et second degré, dans le cadre du cycle 3, c’est à dire CM1, CM2, et 6ème. Ces actions s’appuyaient sur les valeurs de l’Olympisme : Excellence, amitié, respect, en alliant le sport à la culture et l’éducation. L’UNSS de Haute-Corse avait ainsi mis en place un programme étoffé avec des animations en plusieurs points du département : aux Collèges St Joseph et Montesoro à Bastia, collège de Calvi, collège de Lucciana, collège du Fiumorbu. 7 établissements du second degré y ont participé : Collège J. Orabona de Calvi, Collège P. Paoli d’Ile Rousse, Collège Prunelli di Fiumorbu Collège St Joseph à Bastia, collège Montesoro à Bastia, Collège de Biguglia et de Lucciana et 11 écoles des différents secteurs: Loviconi, , Ventiseri Travo, Charles Andrei, Calloni, Dessanti, Princepellu, Vincentellu d’Istria, Toussaint Massoni, Simone Peretti. Borgo St Exupery, D Antionotti.