Vieux-Port de Bastia : une transformation bien accueillie par les restaurateurs malgré quelques interrogations

Redonner au Vieux-Port une place centrale dans la ville. C’est le projet de la mairie de Bastia, qui a lancé un chantier de requalification du quartier. Après deux premières phases de travaux, réalisées entre l’automne 2022 et le printemps 2024, la troisième étape du chantier a débuté au mois d’octobre, pour une livraison prévue avant l’été. Elle va permettre de piétonniser la portion de route entre la rue de la Marine et la montée Stagnara, avec l’aménagement des cheminements, des terrasses et de la voirie. Des travaux qui ne ravissent pas certains restaurateurs du Vieux-Port. “C’est une période assez contraignante”, déplore Thomas, gérant de l’établissement La Guinguette. “On reçoit beaucoup de poussière à cause des travaux, donc les clients ne s’installent plus en terrasse.”



Un peu plus loin, Jean-César Agostini, gérant du restaurant Ô Sud, n’est pas du même avis. “Je trouve que les ouvriers s’adaptent à nos horaires d’ouverture. Ils font du bruit le matin quand ils cassent, mais à partir de 12h, ils ne font que déblayer, donc ça ne nous dérange pas.” Si l’objectif final des travaux est de redynamiser le quartier du Vieux-Port, les avis divergent quant à la future fréquentation du lieu. “C’est un vrai plus pour les Bastiais et les touristes”, lance Paul Pierinelli, président de l'association des commerçants du Vieux-Port et gérant de l'établissement Côté Marine. Pour Jean-César Agostini, la piétonnisation du lieu va lui permettre de “faire de meilleures avant et après saison”. “Je constate déjà beaucoup plus de passage, c’est plus agréable.” Thomas est du même avis que ses confrères. Il estime que “l’impact sera positif avec plus de passage”, mais s’interroge néanmoins sur l’accessibilité du Vieux-Port.