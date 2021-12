« Vie » : ce qu'il faut savoir sur le nouvel album du rappeur corse Nalla

« Ce CD constitue la 1partie d’un album, la 2partie étant prévue fin février 2022 » souligne Nalla. « Il y a 9 titres et 3 bonus. Les textes racontent ma vie, mon vécu, ce que j’ai appris des autres, mon ambition ». En quelques mois la carrière du jeune homme s’est vraiment accélérée avec notamment l’aide du Rézo. « Malheureusement en raison du Covid, je n’ai pas pu me produire comme je l’aurais souhaité. Mais j’ai beaucoup travaillé en réalisant des clips et en enregistrant ce CD au studio Dystopia Prod à Folelli. Des radios locales m’ont aussi accueilli dans leurs studios ». On peut visionner certains de ses titres sur son FB et sur sa chaine You Tube La photo du CD résume le ressenti de Nalla sur le quotidien avec le Yin et le Yang. Elle a été réalisée par Ange-Pierre Lombardi. Un cousin de Nalla qui lui aussi rêve d’une carrière artistique dans la BD.« Avec mes proches, on a en projet la création d’une association : le MCUC, (Mouvement pour la culture irbaine en Corse( » ajoute Nalla. « Son but sera de nous aider, de s’autofinancer et d’avoir un studio pour aider d’autres chanteurs de rap ou autres. Il y a beaucoup de jeunes rappeurs de qualité en Corse et cela leur permettrait de pouvoir s’exprimer, de promouvoir la culture rap sur l’île ».----