Vibrations corses de "Citadell'Anima" au Musée des Confluences de Lyon

"Nous avons deux commanditaires, le musée de Lyon et l'université. Cela permettra aux étudiants qui suivent le cursus du diplôme universitaire pour les musiciens intervenants en milieu scolaire, de découvrir le chant traditionnel Corse et s'y initier. Pour cela, nous avons donc constitué une équipe de pédagogues pour transmettre les notions de base" explique Anaïs Gaggeri.

La programmation culturelle du Musée des Confluences propose tous les ans un concept autour des vibrations du monde qui mêle à la fois les musiques actuelles aux traditionnelles, en partenariat avec l'université.

Cette année, la Corse a été retenue.





Ainsi, vingt-deux étudiants, totalement novices en culture musicale Corse, apprendront trois chants typiques de l'île.

" Un religieux"Tota Pulchra Es", chanté en biphonie. Une paghjella "Tanti Suspiri" et un chant monodique "Ciucciarella". Ils seront ensuite amenés à présenter leur travail lors de petits concerts en fin de stage".

Ils auront l’opportunité d’assister aux répétitions d'A Filetta, à une conférence chantée, ainsi qu'une conférence sur l’acte de transmission orale de la paghjella en Corse, animée par un des intervenants.

"C'est un super projet et une demande très originale. Nous cumulerons deux casquettes. La théorique, en abordant des sujets techniques avec les étudiants et un volet plus pratique, plus spontané ou nous les inviterons a apprendre avec nous un travail d'écoute et vocal, sur la langue et la phonétique".

Dans le cadre de la programmation "Vibrations du Monde" au Musée des Confluences de Lyon, le centre Citadell'Anima de Bastia représenté par Anaïs Gaggeri, coach vocale, Antoine-Marie Leonelli, responsable des fonds sonores au musée de Corte et musicien et Philippe Salora en charge de l'inventaire et du patrimoine immatériel au sein de la Collectivité de Corse, interviendra auprès des étudiants de l'université de Lyon, pour enseigner les différents chants corses. Un travail en parallèle à la résidence de création du pianiste de jazz Andy Emleret et du groupe A Filetta.