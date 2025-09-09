Via Stella, fidèle à son ADN, renforce le lien entre les Corses et leur territoire

« Talenti », le 1er télé-crochet corse



Parmi les nouveautés de la rentrée, un nouveau jeu en langue corse « Parolle, parolle », où 2 binômes s’affronteront à travers 5 épreuves ludiques mêlant mots, expressions, contraires, devinettes et musique, pour valoriser la richesse de la langue. Animé par Philippe Weber et Marie-Ange Geronimi, ce jeu sera visible à l’antenne tous les jours du lundi au jeudi à 18h30. Autre nouveauté : « Talenti », une émission qui va permettre à des artistes amateurs de se retrouver 5 soirs par semaine durant 5 semaines, sous les conseils et le regard bienveillant de coachs et d’un jury qui vont les faire progresser jusqu’à la scène. Pour cette première saison, au fil de 5 primes, 16 chanteurs vont mesurer leur talent dans différentes catégories (solo, duo, en Corse, en français, en anglais, en italien, en espagnol, selon leur choix), avec une seule idée en tête : trouver leur voix ! Autre concours, culinaire celui-ci : « Tamantu cucinaru » verra s’affronter de jeunes cuisiniers prometteurs.



Thierry Pardi, parti pour d’autres missions au niveau national, c’est Jean-François Karpinski, ancien directeur des programmes de Noa, la chaine régionale du réseau France 3 en Nouvelle-Aquitaine, qui sera chargé à l’avenir de la programmation de Via Stella : « Notre travail d’équipe va consister à renforcer notre politique d’événementialisation de nos antennes en tant que télévision mais également sur le numérique et nos réseaux sociaux, comme par exemple nous avions fait sur la venue du Pape ou plus récemment sur la fête de la Nativité. Nous avons déjà programmé des rendez-vous d’antenne de ce type cette année, comme la catastrophe de Tchernoby, les 50 ans du FLNC ou encore les Municipales en mars 2026, mais on réfléchit également sur des évènements pendant les fêtes de Noël, qui revêtent un caractère particulier ici en Corse ». La chaîne entend également poursuivre son développement sur le numérique et peut s’enorgueillir d’avoir comptabilisé près de 10 millions de visites sur son site internet cet été, avec des contenus visionnés des centaines de milliers de fois sur ses réseaux sociaux.