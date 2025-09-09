Via Stella, fidèle à son ADN, renforce le lien entre les Corses et leur territoire

Les responsables de Via Stella ont présenté ce mercredi matin les nouveautés de la rentrée 2025. (photo : service communication Via Stella)
« Face une actualité lourde et souvent dramatique, il est de notre responsabilité d’apporter une information fiable, vérifiée, analysée, développée et indépendante », explique fièrement Pierre Simonpoli, le nouveau rédacteur en chef de France 3 Corse Via Stella. Ancien adjoint de Sébastien Tieri, il aura la responsabilité du volet information de la chaîne, qui cartonne, avec notamment des audiences qui place Via Stella en tête sur l’île pendant la durée du Corsica Sera : « C’est une responsabilité collective avec toute une rédaction derrière nous, journalistes et documentalistes dans une époque où l’on parle de plus en plus de désinformation. L’information est le cœur de notre projet et on souhaite se donner les moyens de renforcer encore plus le Corsica Prima et le Corsica Sera avec plus de proximité, d’enquêtes, d’analyses, et de décryptages sur des sujets précis. Les Corses sont très attachés à leur journal d’information. Il faut maintenant être capable de répondre à tous ces enjeux générationnels, politiques, judiciaires ou démographiques. L’attrait des Corses pour leur actualité tient également au fait qu’elle est très dense », poursuit le nouveau rédacteur en chef.
Ce mercredi matin, les responsables de la chaîne insulaire avaient convié la presse pour présenter les nouveautés de la rentrée, autour de Sylvie Acquaviva, la directrice territoriale : « Toujours leader sur la tranche du Corsica Sera ; un lien puissant entre les Corses et leurs territoires ; une fenêtre sur le bassin méditerranéen ; et une programmation qui fait la part belle à la langue corse avec 30% du temps d’antenne : c’est en restant fidèle à son ADN que Via Stella conserve votre confiance. Nos éditions d’information, magazines, soirées consacrées au cinéma et aux documentaires constituent des repères pour nos publics et des marqueurs de l’identité de notre chaîne ».
« Talenti », le 1er télé-crochet corse
Parmi les nouveautés de la rentrée, un nouveau jeu en langue corse « Parolle, parolle », où 2 binômes s’affronteront à travers 5 épreuves ludiques mêlant mots, expressions, contraires, devinettes et musique, pour valoriser la richesse de la langue. Animé par Philippe Weber et Marie-Ange Geronimi, ce jeu sera visible à l’antenne tous les jours du lundi au jeudi à 18h30. Autre nouveauté : « Talenti », une émission qui va permettre à des artistes amateurs de se retrouver 5 soirs par semaine durant 5 semaines, sous les conseils et le regard bienveillant de coachs et d’un jury qui vont les faire progresser jusqu’à la scène. Pour cette première saison, au fil de 5 primes, 16 chanteurs vont mesurer leur talent dans différentes catégories (solo, duo, en Corse, en français, en anglais, en italien, en espagnol, selon leur choix), avec une seule idée en tête : trouver leur voix ! Autre concours, culinaire celui-ci : « Tamantu cucinaru » verra s’affronter de jeunes cuisiniers prometteurs.
Thierry Pardi, parti pour d’autres missions au niveau national, c’est Jean-François Karpinski, ancien directeur des programmes de Noa, la chaine régionale du réseau France 3 en Nouvelle-Aquitaine, qui sera chargé à l’avenir de la programmation de Via Stella : « Notre travail d’équipe va consister à renforcer notre politique d’événementialisation de nos antennes en tant que télévision mais également sur le numérique et nos réseaux sociaux, comme par exemple nous avions fait sur la venue du Pape ou plus récemment sur la fête de la Nativité. Nous avons déjà programmé des rendez-vous d’antenne de ce type cette année, comme la catastrophe de Tchernoby, les 50 ans du FLNC ou encore les Municipales en mars 2026, mais on réfléchit également sur des évènements pendant les fêtes de Noël, qui revêtent un caractère particulier ici en Corse ». La chaîne entend également poursuivre son développement sur le numérique et peut s’enorgueillir d’avoir comptabilisé près de 10 millions de visites sur son site internet cet été, avec des contenus visionnés des centaines de milliers de fois sur ses réseaux sociaux.
