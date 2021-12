Via Stella : "Mani è Core", le Cabaret Solidaire, ouvre le cycle des fêtes de fin d'année

Pour sa 3e édition, "Mani è Core" ouvre ses portes au profit de l’association "Espoir autisme Corse".

Ce programme de divertissement accueille artistes et artisans, qui mêlent leurs talents dans une ambiance de partage et belle humeur !

Les binômes d’artistes ont créé pour l’occasion des objets à 4 mains, qui vous seront présentés tout au long de l’émission entre 2 pauses musicales !

Ces derniers seront vendus aux enchères et les fonds seront reversés dans leur intégralité à l’association "Espoir Autisme Corse", ce dimanche 19 décembre à 16 heures au centre culturel "Una Volta" de Bastia.



Avec la participation de Marie-Christine Marovelli, Christine Papillon, Sébastien Luciani, Julie Cesari, Armand Luciani, Piombu, Ramona Russu, Carole Fanet, Aurélie Giovanetti et Nonce Giacomoni, président de l’association "Espoir Autisme Corse"



Incantesimu, Clément Albertini et Orlane Orsatelli see produiront au cours de la soirée qui promet d'être belle.