Vescovato : un an de prison ferme pour le voleur de vélos

Le jeudi 5 septembre les militaires de la communauté de brigades de Penta-di-Casinca ont été amenés à contrôler un automobiliste qui circulait sur la route territoriale 11, sur le territoire de la commune de Vescovato.À l’ouverture du coffre de la voiture, les gendarmes ont découvert 2 vélos de valeur. Déjà connu pour des vols de vélos de luxe sur toute la Corse, l'homme est interpellé puis placé en garde à vue.Les investigations qui suivent permettent d’établir que les vélos ont bien été dérobés à des touristes dans la matinée sur une plage à Porto-Vecchio.Suit une perquisition au domicile de l'automobiliste où 3 autres vélos sont découverts. L’un est formellement identifié comme provenant d’un vol commis sur le secteur de Saint Florent le mois dernier.

Le 6 septembre dernier, les 2 vélos d’une valeur d'environ 5.000 euros ont été restitués à leurs propriétaires particulièrement heureux de les récupérer aussi vite.

Quant à l'amateur de vélos de luxe il été condamné à 1 an de prison ferme et le véhicule ayant servi à commettre l'infraction saisi.



"Afin de vous prémunir contre les vols, il convient d’adopter les bons gestes et les bonnes habitudes de stationnement : utiliser des cadenas, des antivols ou le marquage de son vélo à l’aide d’un Bicycode. Un vélo marqué et identifié comme volé sur le site Bycicode aura plus de chances de retrouver son propriétaire. Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site www.bicycode.org " recommande la gendarmerie de Corse.