Vescovato : Barrage de soutien aux interpellés

Charles Monti le Samedi 14 Décembre 2019 à 16:49

Des pneus et des palettes ont été brûlées samedi en milieu d'après-midi au rond point d'Arena-Vescovato, à la fin de la route à quatre voies en soutien aux personnes interpellées lundi et mises en examen ce vendredi à Paris. L'objectif était de sensibiliser les automobilistes, freinés par le mouvement de contestation, à la cause de toutes les personnes mises en examen après les interpellations du début de la semaine. Sur le barrage ou pneus et palettes se consumaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Libertà pè Matarise, Garelli è Muselli »

