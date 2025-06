Verra-t-on des aurores boréales ce dimanche soir en Corse ?

Le ciel corse pourrait-il offrir un spectacle rare cette nuit ? C’est bien possible. Ce dimanche 1er juin, une forte tempête géomagnétique frappe actuellement la Terre à la suite d’une expulsion de masse coronale (EMC) survenue sur le Soleil ces derniers jours. Ce phénomène, qui entraîne des aurores boréales visibles normalement depuis les régions proches du cercle polaire, pourrait exceptionnellement se manifester plus au sud.



D’après la NASA, la tempête a atteint la Terre en fin de matinée. Elle devrait se maintenir dans les heures qui viennent, avec un pic d’intensité observé en Europe dans la soirée. Si les conditions sont réunies, des voiles lumineux colorés pourraient apparaître brièvement dans le ciel nocturne, y compris en Corse.



En Corse, une observation incertaine mais possible

Alexis Giacomoni, médiateur scientifique insulaire et auteur de la page Horizon Astronomie, suit le phénomène de près. Il expliquait ce matin sur Facebook : « Suite à une dernière éruption qui a produit une EMC orientée vers la Terre, des orages géomagnétiques d’intensité sévère se produisent depuis quelques heures. [...] Vu le caractère tourbillonnant et l’angle de cette EMC, seule la puissance et la densité de certains flux nous garantira une certaine intensité en Europe. » L’indice d’activité géomagnétique G3 est atteint, seuil à partir duquel des aurores peuvent être visibles jusque dans le sud de la France. Mais en Corse, l’observation reste délicate : le soleil se couche tard à cette période, et la nuit ne tombe réellement qu’aux alentours de 22h. « Cela réduit très fortement la fourchette d’observation, d’autant plus que le phénomène est précoce et non homogène », précise Alexis Giacomoni.