Véronique Deprez-Boudier, nouvelle préfète de Haute-Corse : "Le travail de proximité, c'est un peu mon ADN"

Parmi ses priorités, Véronique Deprez-Boudier insiste sur la protection des populations, notamment avec l’épisode de fortes chaleurs qui touche actuellement le territoire. « Il va faire chaud dans les jours qui viennent, il faut accompagner les populations pour les mettre en sécurité et qu'elles ne prennent pas de risques inutiles. C’est aussi les protéger contre les aléas climatiques. J’ai malheureusement eu le premier feu qui a brûlé 60 hectares et qui a engagé un certain nombre de pompiers et de Canadairs, qui sont intervenus sur le terrain. On va lancer la semaine prochaine notre campagne sur la prévention des feux, mais malheureusement, le feu n'a pas attendu le lancement de la campagne. Dans ces périodes de très grosses chaleurs, on peut malheureusement avoir des convergences, c'est-à-dire à la fois des fragilités pour les personnes les plus vulnérables, qui sont plus âgées, qui sont dans les villages, mais parfois aussi les personnes qui sont en ville et isolées. J'appelle à ce que chacun soit vigilant, aussi à l'égard de son voisin. Je sais qu'ici, cette vigilance est sans doute encore plus vivace qu'elle peut l'être sur d'autres territoires, et c'est une richesse. »





Au-delà des risques naturels, la préfète a également insisté sur la protection des publics les plus vulnérables. Interrogée sur les violences intrafamiliales, elle a notamment rappelé l'importance du travail de prévention. « Dans le cadre des violences intrafamiliales, parfois, il n'y a pas de plainte, pour de multiples raisons. Faire ce travail de prévention est donc un sujet qui m'est évidemment cher. Il y a des hébergements qui sont mis en place pour pouvoir assurer ce premier refuge, et il faut aussi que la parole soit ouverte. L'école peut être un lieu de recueil de la parole, il faut qu'on soit vigilants, on sait qu'il y a des petits moments, et il ne faut surtout pas les rater, où on peut avoir des signaux, et c'est le rôle de l'État de les entendre. Et puis, ça passe par la répression pour que chaque situation ait une réponse, et c’est un travail partenarial qu'on doit faire avec la justice et le procureur de la République. »





Enfin, la préfète a également évoqué les enjeux liés à l'urbanisme, qu'elle considère comme un levier essentiel pour accompagner le développement du territoire. « On a tous un objectif ensemble à tenir, c’est celui de permettre la transition écologique et environnementale dans les meilleures conditions possibles afin de faire de cette île une île durable. Ça passe aussi par tout le travail qui est fait sur l'urbanisme, de manière à avoir un développement qui soit le plus harmonieux et le plus respectueux possible. J’ai eu l'occasion, depuis mon arrivée, d’emprunter les routes du département, et c’est un sujet important. Quand on parle d'urbanisme, on parle évidemment d'abord du pouvoir des élus, parce que je le rappelle, les permis de construire sont dans la main des élus. La première marche, elle est là. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit solide et que l'État soit solide aux côtés des élus. »

