Scola Corsa : des parents d’élèves investissent la préfecture de Haute-Corse

« Nous représentons 400 parents qui attendent des réponses à quelques semaines de la rentrée scolaire », lance Alex, parent d’un enfant scolarisé à Scola Corsa. Avec une trentaine d’autres parents d’élèves, il a investi ce matin les salons de la préfecture de Haute-Corse pour solliciter une rencontre avec Véronique Deprez-Boudier, la nouvelle préfète du département : « Nous demandons la contractualisation généralisée ainsi que la sécurisation de l’aide de la Collectivité. Aujourd’hui, nous n’avons toujours pas de réponses. »



Les parents d’élèves demandent une réponse immédiate à quelques semaines de la prochaine rentrée des classes : « Nous sommes très inquiets pour l’avenir de nos enfants, parce que pour nous c’est un mode de vie de mettre nos enfants là et pas ailleurs. Ces dispositifs d’immersion existent sur le continent, que ce soit en Occitanie, en Bretagne, au Pays basque ou encore en Alsace », explique Alex avant de poursuivre : « Eux ont droit à la contractualisation, pourquoi pas nous ? »



Les parents d’élèves de Scola Corsa n’excluent pas de nouvelles actions pour faire entendre leurs revendications.

