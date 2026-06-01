Autonomie de la Corse : une tribune de 80 personnalités appelle les députés à rejeter le projet de loi constitutionnelle

Manon Perelli le Lundi 22 Juin 2026 à 16:03

À deux jours de l'examen du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse à l'Assemblée nationale, 80 personnalités, parmi lesquelles d'anciens ministres, des parlementaires, des universitaires et plusieurs figures corses, ont publié une tribune pour dénoncer un texte qu'elles jugent contraire aux principes républicains.