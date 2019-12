Vents violents : la Corse en vigilance orange

Situation actuelle :

Le vent d'ouest d'est levé sur la Corse, les rafales atteignent actuellement 60 à 85 km/h sur la Balagne, le Cap Corse, vers Porto Vecchio et en montagne.

Evolution prévue :

Ce vent d'ouest va se renforcer en matinée et atteindre des valeurs tempétueuses à partir de la mi-journée avec des rafales à 90/110 km/h assez généralisées, 110 à 130 km/h vers la Balagne, la région de Porto Vecchio et les reliefs, jusqu'à 130/150 km/h sur les crêtes et le Cap Corse.

En fin de journée le vent tourne au Nord-ouest et le Cap Corse est moins concerné. Le littoral occidental et les massifs du sud de l'île restent soumis à des rafales à 100/120 km/h, 100 km/h jusque dans le fonsd des golfes.

Le vent s'atténue temporairement en premièrepartie de nuit de vendredi à samedi. Il reprend en seconde partie de nuit en montagne, sur le sud-est de l'île avec des rafales à 100/120 km/h et sur Balagne et Cap Corse où il sera le plus fort avec des rafales attendues vers le Cap Corse à 140/160 km/h et 100/120 km/h vers Bastia.

Le vent s'atténue en fin de journé.