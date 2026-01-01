Ventiseri : la France Services fermée en raison d’une présence de radon, des solutions mises en place

Des études techniques sont actuellement en cours afin d’évaluer la situation et de définir les actions nécessaires. Les travaux requis seront engagés dans les meilleurs délais pour permettre la réouverture de la structure dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Dans l’intervalle, La Poste assure une continuité de service pour les usagers.





Courrier et colis

Les opérations liées au courrier et aux colis, notamment le retrait des lettres et colis avisés, sont assurées au bureau de poste de Ghisonaccia, aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00

Le samedi : de 8h30 à 12h00





Opérations postales et bancaires

Pour les autres démarches postales et bancaires, les usagers peuvent se rendre :

À La Poste de Prunelli Migliacciaru

Du lundi au vendredi : de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures

Le samedi : de 9 à 12 heures





À La Poste de Ghisonaccia

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 heures et de 13h45 à 17 heures

Le samedi : de 8h30 à 12 heures





Services France Services à proximité

Pour les démarches relevant du réseau France Services, les usagers peuvent également se rendre :

À la France Services de Sari-Solenzara, située dans le bureau de poste

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12 heures et de 14 à 16 heures

Mercredi : de 8h30 à 12 heures

Samedi : de 9 à 12 heures



À la France Services d’Aleria, également au sein de La Poste

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00

Mercredi : de 8h30 à 11 heures

Samedi : de 8h30 à 12 heures



À noter enfin que le distributeur automatique de billets de Ventiseri ne sera pas approvisionné durant la période de travaux.



La direction régionale de La Poste en Corse indique qu’une communication sera faite dès que la date de réouverture pourra être précisée.