Ventes de dernière minute : Air Corsica et Corsicatours adhèrent

Air Corsica propose ainsi des prix attractifs sur les lignes de Londres (59 livres sterling, soit 69 euros, aller simple) et Bruxelles (49 euros aller simple).Enfin cette opération sera reconduite à la rentrée, pendant l’arrière-saison (Octobre-Novembre) par l’ATC, ses partenaires du comité de suivi, les chambres consulaires ainsi que les transporteurs aériens (Volotea, Easyjet, Air corsica) et maritimes (Corsica Linea, Corsica ferries, La méridionale, ) et les agences de voyage.Une perspective qui réjouit l'agence du Tourisme de la Corse qui ne manque pas d'exprimer toute sa satisfaction dans un communiqué. Sur cette opération on a réussi à avoir des compagnies de transport, on a réussi à avoir des prix bas qui sont, d’ores et déjà, disponibles et en ligne.Le tout en un laps de temps record. Relevons que le concours des deux CCI (2a et 2b) a été déterminant.Pourquoi cette campagne d’envergure ?La réponse est simple.L’ATC considère que son rôle est de rendre la destination Corse attractive pour assurer le plein emploi de l’offre. Nous avons constaté qu’il y avait une difficulté de remplissage (concurrence avec les autres îles de la Méditerranée, mauvaises conditions météo…) et qu’on on risquait d’avoir un creux habituel en Juillet.Nous avons anticipé avec la mise en place du comité de suivi de l’activité touristique créé le 11 juin.C’est à ce moment qu’est décidé de la meilleure manière de soutenir la destination. Avec d’une part une promotion très importante sur les prix qui est actée.Et d’autre part en utilisant des technologies de Marketing basées sur le digital et ciblant directement l’individu.Cette méthode marketing voire ce changement de logiciel, préfigure un nouveau type d’approche sur laquelle l’ATC est engagée.A l’avenir les campagnes de promotion ne seront plus forcément globales, mais davantage sectorielles et ciblées »