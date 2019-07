Corse : "Ventes de dernière minute" dans les transports aériens et maritimes pour cet été

Un vol Bastia-Madrid à 9 euros. Un Ajaccio-Paris à 37 Euros. Ou encore une traversée Marseille-Ajaccio à bord du Jean-Nicoli pour une somme de 34 euros.C’est une bonne nouvelle pour les touristes…comme pour les résidents.Surtout, ces quelques exemples suffisent à démontrer le changement à l’œuvre. Car c’est un fait : L’ATC infléchit son mode opératoire. Et ne s’interdit rien quant au choix des leviers disponibles. D’ailleurs, la méthode retenue est ici innovante : renforcer les actions auprès des compagnies aériennes et maritimes. Une rupture pourrait-on ajouter.A ce titre, le rôle joué parla CCI 2a etla CCI 2b a été déterminant. En effet, les chambres consulaires ont mené un travail de lobbying rapide et efficace auprès de transporteurs afin que le résultat soit à la hauteur de l’enjeu.On le voit, la grande chaîne du tourisme allant du transport aux services a donc été mobilisée pour l’occasion. Mais ce n’est pas tout. Car dans la boucle des « ventes de dernière minutes », (VDM) on retrouve des grands opérateurs à la renommée mondiale. Ces immensesplateformes vont, à n’en pas douter, booster la destination Corse. Et accroitre son audience auprès de différents bassins de clientèles.





Dans ce droit fil, la société Américaine Expedia qui exploite plusieurs agences de voyages, coiffe 90 marques et qui possède des points de vente dans plus de 600 pays est partie prenante de cette opération. Tout comme Easyvoyage, ce portail d’information qui aide les internautes à « bien choisir leurs voyages. » selon la formule consacrée.

Dans son sillage : 6 millions de visiteurs par mois. Et une présence en France bien sûr mais aussi en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Enfin, Atout France, qu’on ne présente plus, apporte aussi son concours.

L’opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme est un autre allié de poids qui vient s’adjoindre à la démarche. Le coût total de l’opération est de 800.000 euros financé de façon tripartite : 1/ 3 par l’ATC, 1/ 3 par Expedia et easyvoyage, 1/3 par Atout France.