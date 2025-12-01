Ajaccio : les marins maintiennent la pression contre la nouvelle triangulaire de la Corsica Ferries

Manon Perelli le Vendredi 14 Novembre 2025 à 13:41

Une semaine après une première action, les marins de la Corsica Linea et de La Méridionale ont de nouveau bloqué la nouvelle triangulaire Toulon–Ajaccio–Propriano de la Corsica Ferries, ce vendredi matin. Inquiets pour l’avenir du modèle social maritime corse, ils réclament des garanties de l’État comme de l’OTC.