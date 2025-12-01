À Bastia et Ajaccio de nouvelles mobilisations des marins contre la ligne Toulon-Ajaccio-Propriano

Pour autant, ces prises de position politiques ne suffisent pas à rassurer les marins, qui attendent désormais des engagements fermes de la part de l’État. « On vient demander à l'État de prendre ses responsabilités, parce qu'on ne peut pas parler à Paris de processus d'autonomie sans laisser une maîtrise totale des transports à l'Assemblée de Corse. On demande concrètement à ce que l'État prenne sa part de responsabilité dans le fait que l'Assemblée de Corse puisse maîtriser totalement ses transports et rédiger une charte de la DSP qui protège les emplois corses et les emplois du pavillon français premier registre par rapport à ces compagnies qui font du dunking social, qui embauchent zéro français ou vraiment très peu », indique Antoine Sisco.





Son syndicat précise ainsi qu’il aimerait « retourner aux obligations de service public de 2018 qui avaient été proposées par l'Assemblée de Corse et par l'OTC, qui étaient plus restrictives au niveau du dumping social, mais qui ont été refusées par l'Europe ». Selon lui, « l'Europe a demandé d'assouplir les règles pour que des compagnies comme la Corsica Ferries, GNV ou d'autres compagnies low cost viennent ouvrir des lignes potentielles qui pourraient mettre nos emplois en danger et, au-delà, l'avenir des transports de la Corse et de l'économie corse. »



Aujourd’hui, les marins disent attendre des actes. Ils affirment avoir reçu « des appels qui nous laissent penser qu'on va avoir la possibilité d'être reçus ». « On attend des retours concrets, pour pouvoir se faire entendre et surtout de pouvoir dire à tous ces marins présents aujourd'hui en Corse que les choses avancent, qu'on n'aura peut-être plus besoin de se mobiliser tous les vendredis pour ce sujet-là », souligne Antoine Sisco. « Par contre, on ne s'interdit rien. Si on sent que nos emplois sont en danger, si on sent qu'on n'est pas écoutés, on est prêts à se mobiliser. D'ailleurs, on a des personnes qui attendent les retours de cette potentielle réunion avec un représentant de l'État pour se mobiliser. On a des gens mobilisés à Ajaccio, à Bastia, et on a des gens qui attendent pour pouvoir se mobiliser, y compris à Propriano », avertit-il.



Pour la première fois ce vendredi, le bateau de la Corsica Ferries a en effet pu rejoindre le port du Valinco après avoir été stoppé à Ajaccio depuis le lancement de la triangulaire.



