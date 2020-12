Vente de la clinique Maymard : la CGT "exige transparence et garanties"

«C'est en lisant le communiqué du 2 décembre du Groupe Almaviva que les salariés ont appris la vente de leur établissement » s’indigne la CGT qui souligne qu’un CSE extraordinaire est convoqué le mardi 8 décembre.

Dans ce dossier la CGT "exige que lors de ce CSE toute la transparence soit faite sur cette transaction. «Cette vente concerne l'avenir de 400 salariés de la clinique mais également l'offre de soin pour le département et même toute la Corse » poursuit le syndicat qui demande à connaître l'ensemble du dossier financier et exige la reprise totale de l'ensemble du personnel. La CGT souhaite ainsi en savoir plus sur ce rachat :

Quelles reprises d'activités?

Quelle offre de soin et quel projet de développement?

Quelles autorisations d'activités?

Quel plan de formation pour garantir le maintien des emplois.

Le syndicat CGT de la clinique précise qu’il sera aux côtés de l'ensemble du personnel pour que toutes les informations et garanties soient apportées lors du CSE de mardi prochain. La CGT pourrait aussi organiser des mobilisations si nécessaires"