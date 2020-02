"Vent violent" : la vigilance orange en passe d'être levée en Haute-Corse

En attendant, en fin de soirée de mardi on avait constaté à "un affaiblissement relatif des rafales.

Toutefois, le vent d'ouest sud-ouest souffle toujours violemment sur le nord de l'île avec des rafales de 130 à 160 km/h en Balagne, atteignant 170 km/h au Cap Corse. Sur l'aéroport de Bastia-Poretta, les rafales avoisinent maintenant les 100 à 110 km/h.





Evolution prévue

"Au cours des prochaines heures, les vents d'ouest sud-ouest continuent de souffler violemment avec des rafales de 120 à 170 km/h de la Balagne au Cap Corse et vers le Cap-Sagro.

Sur la région bastiaise, le vent et les rafales se stabilisent et pourraient toutefois encore dépasser les 130 km/h.

Sur le relief de l'île, le vent d'ouest atteint toujours en rafales 100 à 130 km/h.

Même s’ils faiblissent progressivement, les vents peuvent toujours rester ponctuellement et localement violents en soirée."





Interventions des services de secours

Les services de secours ont multiplié les interventions et sont intervenus à 18 reprises pour des chutes d’objets et/ou d’arbres depuis le début de l’épisode".