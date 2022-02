Vent violent : des rafales jusqu'à 197 km/h enregistrées en Haute-Corse

A Bastia, les rafales qui ont atteint les 120 km/h ont aussi fortement perturbé la circulation : le tunnel a été fermé entre 7h30 et 9 heures. Les

Ce lundi matin un vent violent s'est abattu sur la Haute-Corse où l’alerte orange pour "vents violents" avait été déclenchée par Météo France. Entre 3 heures et 11 heures des violentes rafales, qui ont oscillé entre 110 et 120 km/h sur la Balagne, 120 à 130 km/h sur la région bastiaise, et 140 à 197 km/h sur le Cap Corse, ont été enregistrées par les services météorologiques. "L’épisode de vent violent est en place : on a déjà observé ces dernières heures 152 km/h sur l’île Rousse, 197 km/h à Cagnano, sites particulièrement exposés, et 125 km/h à Calacuccia." , indique Météo France ce lundi matin sur son site Les sapeurs-pompiers ont été fortement mobilisés. De nombreuses interventions ont eu lieu dans la région bastiaise et sur le Cap Corse pour des volets, des toitures, des vérandas ou encore des arbres arrachés par le vent.violentes violentes rafales ont aussi empêché les bateaux de rentrer dans le port de Bastia qui est toujours fermé ce midi.De très fortes rafales sont encore présentes à la mi-journée, mais elles faibliront cet après-midi, selon Météo France qui indique que le vent s’orientera ensuite vers le Nord et le Nord-Est de l'ile.Si la vigilance orange a pris fin, la Haute-Corse est néanmoins maintenue en vigilance jaune.