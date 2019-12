Vent violent : Toujours 9.800 foyers privés d'électricité en Corse

Les conditions météorologiques commencent à s’améliorer en Corse-du-Sud et les perspectives sont encourageantes en Haute-Corse. Les équipes EDF ont pu poursuivre les opérations de localisation des défauts et engager les premières réparations. Les défauts sont nombreux sur l’ensemble du territoire, ce qui complique encore plus les opérations engagées. Tous les efforts déployés ont déjà permis de ramener le nombre de clients coupés à 9 800.



75% des clients ont été réalimentés depuis hier soir. Les agents EDF resteront mobilisés tout le week-end en donnant la priorité à la sécurité des interventions.







A la mi-journée 9 800 foyers sont toujours privés d’électricité. Hormis l’Extrême sud et la Balagne plus épargnées toute la Corse est concernée. Ce matin, la relative amélioration des conditions météorologiques a permis de faire décoller un hélicoptère en Corse-du-Sud afin d’accélérer l’identification des défauts. Le vent s’est par contre maintenu en Haute- Corse rendant les manœuvres et les interventions difficiles. Priorité est donnée à la sécurité des équipes, des prestataires et des tiers.











Répartition : 4 170 en Corse-du-Sud et 5 530 en Haute-Corse. Les microrégions les plus touchées à cette heure sont : Taravo, Valinco et Gravona-Prunelli, Niolu, Cap Corse, Costa Verde et Castagniccia.

Ce sont plus de 100 agents EDF et prestataires qui sont engagés sur le terrain depuis ce matin 6h.



Un numéro spécial est mis à disposition des clients touchés par des interruptions de fourniture d’électricité. Disponible 24h/24 le service dépannage transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients.



Service dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20