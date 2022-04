Vent en Corse : l'emploi du feu interdit jusqu'au samedi 9 avril

Comme d'habitude dans de pareilles circonstances les préfectures de Haute-Corse et de Corse du Sud appellent la population à la plus grande vigilance.

Elle rappelle, aussi, les consignes de prudence à respecter. Limiter les déplacements en forêts, ne pas fumer dans les forêts, les landes et les maquis, de camper uniquement sur des lieux autorisés, ne pas allumer de feu, ni de barbecues en forêt et enfin ne pas jeter pas de mégots par la vitre de la voiture.



Il est demandé à toute personne témoin d'un départ de feu d'alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18 ou le 112 (appel gratuit).

De même, il est recommandé de signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité (gendarmerie et police).

L’interdiction d’emploi du feu s’applique à toute personne. Durant cette période, sont notamment interdits les brûlages de végétaux, les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue (sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité).



Le non respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales. A cet effet, la réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 € ainsi que des peines d’emprisonnement