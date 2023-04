Venneri santu in Brandu: A Cerca avec la confrérie de la Parocchia Santa Maria

L’originalité de A Cerca (la quête, la recherche…) c’est que les 4 confréries, Sainte-Marie (Castello, Mausoleo, Silgaggia), Saint-Barthélémy (Pozzo), Santa Croce (Poretto, Lavasina) et Saint-Erasme (Erbalonga) quittent simultanément leurs oratoires respectifs pour visiter les autres reposoirs. Chaque confrérie effectue le même circuit, emprunte les mêmes routes, les mêmes sentiers mais sans jamais se rejoindre.

Le parcours est ponctué de haltes dans chacune des onze églises et chapelles où s'alternent chants et prières. Des haltes à l'église Sainte Marie Assomption (Parocchia), à la chapelle Saint Antoine Abbé (Castellu), à la Capella de Santa Lucia (Silgaghja), à San Ghjiseppu (Pozzo), à l'église Saint Barthélemy (Pozzo), à la chapelle Saint Jean-Baptiste (Pozzo). à l'église Annonciation (Poretto, à la basilique Notre Dame de Lavasina, à l'église Saint Erasme (Erbalonga), à la chapelle de Madonna del Carmine (Erbalonga) et, enfin, à la chapelle Sainte Catherine (Mausoleo)



Souvent précédée par les enfants, la procession de la Cerca est conduite par les prieurs des confréries, les sous prieurs, les confrères, puis par les femmes habillées de l'habit de cérémonie; la faletta ou faldetta. Une sorte de longue jupe, bleue en honneur à Marie, qui peut se rabattre sur la tête coiffant ainsi les femmes comme des religieuses lorsqu’elles entrent dans une église ou une chapelle.





Lors de la procession 3 croix sont portées : la croix de la confrérie, en tête, puis le Christ des hommes et; enfin; le Christ des femmes. Chaque croix comporte à son sommet une Pullezzula, une palme tressée, conservée ensuite dans la chapelle de la confrérie. Certaines sont de véritables œuvres d’art.





Si les hommes chantent durant certains tronçons du parcours et dans les églises, les femmes, elles, récitent les prières, entre les édifices religieux et à genoux devant le Christ sur la croix où elles chantent également. Les paroles des chants sont les mêmes d’une confrérie à l’autre, en revanche, les mélodies diffèrent. L’histoire de ces 4 confréries est superbement racontée dans le livre "Les confréries de Brando" publié par la Fédération des Confréries de Brando avec les lumières de Jean-Christophe Liccia, de l’association cap corsine Petre Scritte.







« Notre confrérie de Sainte Marie est la plus ancienne de Brando, fondée le 3 mars 1451» nous apprend Philippe Giorgi, son président. « Au 15ème siècle elle s’appelait Santa Croce puis a changé de nom en 1994, lors du renouveau de celle-ci qui avait quelque peu disparu ». Cette confrérie très dynamique a restauré voilà peu les vitraux de son église et s’occupe aussi de la petite chapelle ND des Neiges à quelques mètres de Ste Marie. Le 5 août de chaque année ND des Neiges est l’objet d’une procession alors que le 15 août c’est bien sûr Ste Marie qui est portée en procession.





Pour cette Cerca, le départ avait été fixé à 7h30 de l’église Sainte Marie. Belle affluence avec des anciens certes mais aussi beaucoup de jeunes, augurant une relève assurée. La procession, à laquelle participaient aussi deux confrères de St Joseph (Bastia) s’est dirigée vers Castellu Brandu pour une première halte à la chapelle Saint Antoine-Abbé. Les prières et chants effectués à l’intérieur, le cortège a ensuite entrepris une longue et pénible montée dans un sentier très caillouteux pour atteindre plus d’un kilomètre plus haut la chapelle Santa Lucia de Silgaghja.

Les haltes se feront ensuite, via routes ou sentiers à Pozzo, Poretto, Lavasina, Erbalonga. La remontée vers Sainte Catherine de Mausoleo se révèlera elle aussi bien rude sur plusieurs kilomètres mais les porteurs et la porteuse de croix ne faibliront pas. Les dernières prières se feront en l’église de départ, l’église de la confrérie : Santa Maria Assunta, non visitée au départ.

Quelle ferveur, quelle convivialité, quelle chaleur dans les rapports humains. Bien rassurant en ces temps plus que troublés.