Venaco : l’été artistique de Casell’arte entre rivière, cinéma et concerts

Chaque été à Venaco, la Fabbrica Culturale Casell’arte transforme les abords de l’hôtel E Caselle en un lieu de vie artistique en pleine nature. Scène atypique de l’Ossiderium, plages de rivière ou clairières au pied des montagnes servent de cadre à une programmation ouverte à tous, entre films sous les étoiles, concerts et expositions en plein air. Pendant l'été, l’association qui accompagne chaque année une trentaine d’artistes, auteurs-réalisateurs et plasticiens, accueillis en résidence de recherche ou de création, propose une série de rendez-vous ponctuels : projections, concerts, rencontres d’artistes et parcours d’œuvres réalisées in situ. Chaque événement s’accompagne de la possibilité de visiter les installations créées en résidence, sur réservation, une heure avant le début de la soirée.



Le programme est dense. Il s’ouvre le 2 juillet avec la projection du film Anna de Marco Amenta sur la place de l’église du village. Suivront plusieurs concerts, notamment celui d’Élisa Tramoni le 10 juillet, aux sonorités folk et pop, et celui du trio formé par Michè Dominici et Elixir le 24 juillet, annoncé comme « intimiste et sensible ».



Le cinéma aura aussi sa place avec I Comete de Pascal Tagnati, projeté le 18 juillet en présence du réalisateur, ou encore Sound of Metal de Darius Marder, programmé le 6 août en partenariat avec le FRAC Corsica. Le 28 et 29 juillet, le festival itinérant Des courts en fête fera escale à Casell’arte, puis à Noceta.



Le point d’orgue de la saison aura lieu du 5 au 7 septembre, avec la quatrième édition du festival Arte in Machja. Au programme : concerts, balades, ciné-concerts, projections, ateliers, siestes musicales... dans un cadre naturel préservé, fidèle à l’esprit de la Fabbrica.



Toutes les informations, réservations et contacts sont disponibles sur le site www.casellarte.org.